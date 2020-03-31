В «Калгари Флеймз» не верят, что сезон НХЛ можно возобновить ранее июля

Источник: AP 2020

Если в Германии сегодня решили, что национальные футбольные лиги стартуют не ранее 30 апреля, то в Канаде смотрят на ситуацию с пандемией куда реальнее. Судя по массовым увольнениям сотрудников в «Эдмонтоне» и «Калгари», игры в НХЛ могут возобновить в лучшем случае в середине лета.

Вчера «Эдмонтон Ойлерз» и «Калгари Флеймз» одновременно выступили с официальными заявлениями о сокращении с 13 апреля персонала и снижении зарплаты тем, кто продолжит работать.

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В клубе Макдэвида временно отказываются от услуг 139 работников. «Калгари» направил уведомления около 150 своим сотрудникам, а это половина от тех, кто занят в клубе полный день, что через две недели они будут уволены сроком на 60 дней. Жалованье оставшихся работников уменьшат на 10−25 процентов.

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Почему первыми в НХЛ на массовые увольнения пошли на два этих канадских клуба, понятно. Оба города расположены в провинции Альберта. Это крупнейший производитель нефтепродуктов и природного газа в стране. Принадлежность к черному золоту зафиксирована в названии и эмблеме «Эдмонтона». Цена нефти едва ли не ежедневно бьет антирекорды, соответственно девальвируется канадский доллар. В отсутствие соревнований, чтобы не обанкротиться, у обоих клубов нет иного выхода, кроме как минимизировать расходы.

Но нас больше интересует срок временных увольнений — 60 дней с 13 апреля. Это означает, что в «Калгари» не верят, что с пандемией можно справиться ранее середины июня. И это, по мнению многих, самый оптимистичный вариант.

Но даже если НХЛ откроет тренировочные лагеря 15 июня, после столь продолжительной паузы — а лига остановила регулярный чемпионат 12 марта — игрокам вряд ли хватит двух недель, чтобы восстановить навыки и как следует подготовиться. Ведь они уже три недели сидят на карантине, а когда он закончится, никому не известно.

Утренняя зарядка, пробежки по комнате или — у кого есть — в саду, велотренажер — слабая замена тем же ежедневным летним предсезонным тренировкам. Не говоря уже о том, что напрочь будут утрачены ледовые рефлексы. А вернуться в большую игру не полностью подготовленным, огромный риск получить травму на ровном месте.

Так что, наиболее реально возобновить сезон НХЛ — завершить регулярку или сразу приступить к плей-офф — 15—20 июля . Ведь перед этим в любом случае каждой команде необходимо провести хотя бы пару контрольных встреч. Если все так и произойдет, то обладателя Кубка Стэнли-2020 выявят, если постараться, к концу сентября.

Но как тогда быть со следующим сезоном? Руководство НХЛ по-прежнему настаивает на том, что регулярный чемпионат-2020/21 непременно должен быть полноценным. То есть состоять из 82 туров.

Однако вчера генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан недвусмысленно дал понять, что его клуб рассчитывают на двухмесячную паузу между нынешним и следующим сезонами. В частности он сказал:

— Если мы будем играть в августе, предоставят ли нам два месяца отдыха перед тем, как начать новый сезон в ноябре? Что НХЛ собирается делать с размером потолка зарплат? Независимо от того, как все закончится, возникнет масса вопросов, которые мы еще даже не рассматривали. Мы можем лишь готовиться к разным сценариям и делать все от нас зависящее. Брайан Маклеллан генеральный менеджер «Вашингтона»

Словом, полный туман. Ведь еще надо посмотреть, как профсоюз игроков НХЛ на все это отреагирует.

Остается только следить за Китаем. Возобновят ли там, как было объявлено в середине марта, чемпионат страны по футболу 18 апреля? И будут ли на трибунах зрители? Опыт Поднебесной поможет всему остальному мировому спорту.

Славин Виталий