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21:52 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Период самоизоляции игроков клубов НХЛ из-за коронавируса продлен до 15 апреля

ТАСС, 31 марта. Национальная хоккейная лига (НХЛ) приняла решение продлить период самоизоляции игроков из-за коронавируса до 15 апреля. Об этом в Twitter сообщил журналист канадского телеканала TSN Даррен Дрегер.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:38 MSK, 31.03
Источник: AP 2020

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом, изначально период самоизоляции игроков был введен до 27 марта, затем — до 4 апреля.

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На данный момент известно, что коронавирусом заразились два игрока «Оттавы» и два хоккеиста «Колорадо», один из которых уже вылечился.

Имена спортсменов не сообщаются.

«НХЛ продлила период самоизоляции команд до 15 апреля», — написал Дрегер.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Согласно последним данным, в мире заразились более 760 тыс. человек, зафиксировано почти 37 тыс. смертельных исходов.

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