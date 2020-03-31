СМИ: Период самоизоляции игроков клубов НХЛ из-за коронавируса продлен до 15 апреля

Источник: AP 2020

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом, изначально период самоизоляции игроков был введен до 27 марта, затем — до 4 апреля.

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На данный момент известно, что коронавирусом заразились два игрока «Оттавы» и два хоккеиста «Колорадо», один из которых уже вылечился.

Имена спортсменов не сообщаются.

«НХЛ продлила период самоизоляции команд до 15 апреля», — написал Дрегер.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.