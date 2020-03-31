СМИ: Период самоизоляции игроков клубов НХЛ из-за коронавируса продлен до 15 апреля
ТАСС, 31 марта. Национальная хоккейная лига (НХЛ) приняла решение продлить период самоизоляции игроков
ТАСС, 31 марта. Национальная хоккейная лига (НХЛ) приняла решение продлить период самоизоляции игроков
Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта на неопределенный срок
На данный момент известно, что коронавирусом заразились два игрока «Оттавы» и два хоккеиста «Колорадо», один из которых уже вылечился.
Имена спортсменов не сообщаются.
«НХЛ продлила период самоизоляции команд до 15 апреля», — написал Дрегер.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.
Согласно последним данным, в мире заразились более 760 тыс. человек, зафиксировано почти 37 тыс. смертельных исходов.