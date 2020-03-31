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22:53 (мск), источник: ТАСС

«Торонто» заинтересован в хоккеисте СКА Барабанове

ТАСС, 31 марта. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто» заинтересован в переходе нападающего Александра Барабанова из петербургской команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Об этом сообщил генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас, слова которого приводит журналист Sportsnet Крис Джонстон в Twitter.

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Источник: РИА "Новости"

Дубас назвал Барабанова мастеровитым крайним нападающим. «Еще одна вещь, которая нам нравится в нем, — его способность играть под давлением, бороться за шайбу, укрывать шайбу» , — сказал сказал генменеджер.

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Контракт 25-летнего Барабанова со СКА истечет 30 апреля. Он является воспитанником СКА, впервые за взрослую команду сыграл в сезоне-2013/14. Вместе с петербургским клубом форвард дважды становился обладателем Кубка Гагарина. Всего в Континентальной хоккейной лиге на его счету 330 матчей, в которых он набрал 160 (73 шайбы + 87 передач) очков.

В составе сборной России Барабанов провел 32 матча, набрав 15 (4+11) очков. В 2018 году он выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Пхёнчхане, в его активе также две бронзовые медали чемпионатов мира.

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Сезон НХЛ остановлен из-за пандемии коронавируса.

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