«Торонто» заинтересован в хоккеисте СКА Барабанове

Источник: РИА "Новости"

Дубас назвал Барабанова мастеровитым крайним нападающим. «Еще одна вещь, которая нам нравится в нем, — его способность играть под давлением, бороться за шайбу, укрывать шайбу» , — сказал сказал генменеджер.

Контракт 25-летнего Барабанова со СКА истечет 30 апреля. Он является воспитанником СКА, впервые за взрослую команду сыграл в сезоне-2013/14. Вместе с петербургским клубом форвард дважды становился обладателем Кубка Гагарина. Всего в Континентальной хоккейной лиге на его счету 330 матчей, в которых он набрал 160 (73 шайбы + 87 передач) очков.

В составе сборной России Барабанов провел 32 матча, набрав 15 (4+11) очков. В 2018 году он выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Пхёнчхане, в его активе также две бронзовые медали чемпионатов мира.

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