В НХЛ выбрали лучшие прозвища игроков, россиянин попал в топ-3
Профсоюз игроков НХЛ провел опрос среди хоккеистов.
Профсоюз игроков НХЛ провел опрос среди хоккеистов.
Всего было опрошено около 600 человек. Один из вопросов звучал так: «У кого из игроков лучшее прозвище».
8,08% опрошенных игроков проголосовали за прозвище форварда «Монреаля» Томаша Татара — «Тунец». 7,31% голосов набрало прозвище нападающего «Бостона» Давида Пастрняка — «Паста». Прозвище лидера «Рейнджерс» Артемия Панарина — «Хлебушек» — набрало 5,8% и заняло третье место.
Сезон НХЛ прерван