Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
12«Атлетико» прошел «Ливерпуль» благодаря героизму вратаря
12Спортсмены, заразившиеся коронавирусом
31 марта, источник: Sport24

В НХЛ выбрали лучшие прозвища игроков, россиянин попал в топ-3

Профсоюз игроков НХЛ провел опрос среди хоккеистов.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Всего было опрошено около 600 человек. Один из вопросов звучал так: «У кого из игроков лучшее прозвище».

8,08% опрошенных игроков проголосовали за прозвище форварда «Монреаля» Томаша Татара — «Тунец». 7,31% голосов набрало прозвище нападающего «Бостона» Давида Пастрняка — «Паста». Прозвище лидера «Рейнджерс» Артемия Панарина — «Хлебушек» — набрало 5,8% и заняло третье место.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сезон НХЛ прерван из-за коронавируса. Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 200 странах, включая Россию. Число умерших превысило 40 700 человек.

Читайте также
Монреаль Канадиенс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бостон Брюинз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Нью-Йорк Рейнджерс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Королева плавания и откровенных фото. Легендарные победы Юли Ефимовой
Жены и подруги самых дорогих русских хоккеистов: кто эти красотки?
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 31 марта
«Рот закрой», «Все золото на допинге». Губерниев против Резцовой
Россиянин - второй в рейтинге вратарей по мнению игроков НХЛ
Футболист «Реала» — лучший молодой игрок мира
Жена Малкина: Паспорт США был необходимостью. Женя — патриот
Чемпион ОИ предложил всем оскорбленным пойти против Губерниева
«Торонто» заинтересован в российском хоккеисте СКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь