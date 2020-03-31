В НХЛ выбрали лучшие прозвища игроков, россиянин попал в топ-3

Всего было опрошено около 600 человек. Один из вопросов звучал так: «У кого из игроков лучшее прозвище».

Сезон НХЛ прерван из-за коронавируса. Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 200 странах, включая Россию. Число умерших превысило 40 700 человек.