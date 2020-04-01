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20:33 (мск), источник: Sport24

Американцы выбрали 5 лучших голов Овечкина. Хет-трик «Питтсбургу» и легендарный гол лежа: видео

Пересматриваем хоккейную классику.

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В конце февраля журналисты и эксперты американского телеканала NBC назвали свои любимые голы в исполнении звезды «Вашингтона». Выбрать лучшие из 700 шайб — занятие непростое, а потому вдвойне интересно вспомнить, какие из них особенно ценят на Западе. Итак, пять лучших голов в карьере Александра Овечкина: версия NBC.

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Как Овечкин фотографируется со звездами

Патрик Шарп: хет-трик Овечкина в ворота «Питтсбурга», 4 мая 2009 года

Бывший хоккеист и трехкратный обладатель Кубка Стэнли решил назвать не один, а сразу три гола Ови. Все они были забиты в самом ярком матче противостояния Овечкин — Кросби. Майским вечером 2009-го россиянин и канадец оформили по хет-трику, навсегда вписав тот день в историю мирового хоккея.

Свою первую шайбу в той игре Александр Великий забросил с передач двух соотечественников — Сергей Федоров и Виктор Козлов доставили шайбу с правого края атаки на левый, а Овечкин шмальнул фирменным вантаймером.

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Второй гол — чистая классика. Выигранное Никласом Бэкстремом вбрасывание, перевод Майка Грина в левый круг вбрасывания и выстрел, который стал символом Ови.

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Наконец, победный гол в матче Александр забил, подхватив шайбу в средней зоне, бросив из-под защитника над ловушкой Марка-Андре Флери и едва не проломив заградительное стекло плечом.

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Кейт Джонс: гол Овечкина в ворота «Нью-Джерси», 20 декабря 2014 года

Известный североамериканский аналитик назвал любимым гол с проходом Ови почти через всю площадку. Форвард «Вашингтона» начал разгон от синей линии своей зоны, издевательски обыграл защитника Джона Мерилла, который в той встрече наиграл на «-2» и в падении, с неудобной руки отправил шайбу мимо Кори Шнайдера. Это видео особенно рекомендовано тем, кто критикует россиянина за похожесть его голов.

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Кэтрин Таппен: гол Овечкина «Финиксу», 16 января 2006 года

Ведущая NBC не стала оригинальничать и выбрала шайбу, которая не так давно была признана величайшей в истории НХЛ. Первый сезон Ови в Америке, прорыв к воротам «Койотис» и невероятное движение клюшкой из-за головы. Эпичности моменту добавляет присутствие на матче Уэйна Гретцки, тренировавшего тогда «Финикс». Кажется, этому голу суждено возглавлять различные рейтинги и попадать во всевозможные хит-парады долгие-долгие годы.

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