Американцы выбрали 5 лучших голов Овечкина. Хет-трик «Питтсбургу» и легендарный гол лежа: видео
Пересматриваем хоккейную классику.
Пересматриваем хоккейную классику.
В конце февраля журналисты и эксперты американского телеканала NBC назвали свои любимые голы в исполнении звезды «Вашингтона». Выбрать лучшие из 700 шайб — занятие непростое, а потому вдвойне интересно вспомнить, какие из них особенно ценят на Западе. Итак, пять лучших голов в карьере Александра Овечкина: версия NBC.
Бывший хоккеист и трехкратный обладатель Кубка Стэнли решил назвать не один, а сразу три гола Ови. Все они были забиты в самом ярком матче противостояния Овечкин — Кросби. Майским вечером 2009-го россиянин и канадец оформили по
Свою первую шайбу в той игре Александр Великий забросил с передач двух соотечественников — Сергей Федоров и Виктор Козлов доставили шайбу с правого края атаки на левый, а Овечкин шмальнул фирменным вантаймером.
Второй гол — чистая классика. Выигранное Никласом Бэкстремом вбрасывание, перевод Майка Грина в левый круг вбрасывания и выстрел, который стал символом Ови.
Наконец, победный гол в матче Александр забил, подхватив шайбу в средней зоне, бросив
Известный североамериканский аналитик назвал любимым гол с проходом Ови почти через всю площадку. Форвард «Вашингтона» начал разгон от синей линии своей зоны, издевательски обыграл защитника Джона Мерилла, который в той встрече наиграл на «-2» и в падении, с неудобной руки отправил шайбу мимо Кори Шнайдера. Это видео особенно рекомендовано тем, кто критикует россиянина за похожесть его голов.
Ведущая NBC не стала оригинальничать и выбрала шайбу, которая не так давно была признана величайшей в истории НХЛ. Первый сезон Ови в Америке, прорыв к воротам «Койотис» и невероятное движение клюшкой