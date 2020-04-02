Вратарь «Вегаса» жестко высказался об отсутствии карантина в Швеции

Источник: Спорт РИА Новости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным ВОЗ, в мире уже зафиксировано более 827 тысяч случаев заражения, при этом свыше 40 тысяч человек скончались.

«Что делает Швеция? Чертовы идиоты! Моя младшая сестра ходит в школу, а дома у нее больная мать, которая не сможет справиться с этим заболеванием. Проснитесь!», — написал Ленер в своем Twitter-аккаунте.