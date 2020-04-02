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16:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вратарь «Вегаса» жестко высказался об отсутствии карантина в Швеции

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Шведский голкипер «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер эмоционально отреагировал на отсутствие карантина из-за пандемии коронавируса у себя на родине.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:00 MSK, 02.04
Источник: Спорт РИА Новости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным ВОЗ, в мире уже зафиксировано более 827 тысяч случаев заражения, при этом свыше 40 тысяч человек скончались.

«Что делает Швеция? Чертовы идиоты! Моя младшая сестра ходит в школу, а дома у нее больная мать, которая не сможет справиться с этим заболеванием. Проснитесь!», — написал Ленер в своем Twitter-аккаунте.

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Ранее СМИ сообщали, что НХЛ продлила рекомендации по самоизоляции для игроков и сотрудников клубов из-за коронавируса до 15 апреля.

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6 декабря 2019© Ньюстюб
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