Вратарь «Вегаса» жестко высказался об отсутствии карантина в Швеции
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Шведский голкипер «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер эмоционально отреагировал на отсутствие карантина
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Шведский голкипер «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер эмоционально отреагировал на отсутствие карантина
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным ВОЗ, в мире уже зафиксировано более 827 тысяч случаев заражения, при этом свыше 40 тысяч человек скончались.
«Что делает Швеция? Чертовы идиоты! Моя младшая сестра ходит в школу, а дома у нее больная мать, которая не сможет справиться с этим заболеванием. Проснитесь!», — написал Ленер в своем
Ранее СМИ сообщали, что НХЛ продлила рекомендации по самоизоляции для игроков и сотрудников клубов