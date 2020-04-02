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19:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Эдмонтон» хочет вернуть Слепышева, но не готов платить ему большую зарплату

Генеральный менеджер «Эдмонтона» Кен Холланд оценил возможность возвращения в Северную Америку нападающего ЦСКА Антона Слепышева.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Я встречался с Антоном до Рождества, смотрел, как он играет. Я действительно заинтересован в его приезде, — цитирует Холланда Edmonton Sun. — У него был хороший сезон в России. Я не разговаривал с его агентом последние две-три недели, но сейчас, когда сезон в КХЛ завершен, я посмотрю, что они думают.

Моя позиция состоит в том, что у него есть отличная возможность играть в лучшей лиге мира. Если кто-то хочет дать ему контракт на 2,5−3 миллиона долларов в год, то мы в такой игре не участвуем.

Слепышев был выбран «Эдмонтоном» в третьем раунде драфта НХЛ-2013. Он провел в системе клуба 3 года, сыграв 102 матча за «Ойлерз», после чего подписал соглашение с ЦСКА.

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