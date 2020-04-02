Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
22ЦСКА — «Зенит»: матч, который отменил коронавирус
23Ответ ЦСКА и победа «Спартака»: эмоции дерби в кадрах
21:47 (мск), источник: Чемпионат.com

NBC: Овечкин — лучший голеадор в истории НХЛ по мнению болельщиков

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан лучшим голеадором в истории Национальной хоккейной лиги по итогам голосования болельщиков на сайте NBC.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

В ходе опроса Овечкин обошёл Бретта Халла, Марка Мессье и Уэйна Гретцки, обойдя в финальном голосовании Марио Лемье (55%). Лемье на пути к финалу обошёл Фила Эспозито, Горди Хоу и Яромира Ягра.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за коронавируса временно приостановлен на неопределённый срок. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.

Читайте также
Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жена украинского футболиста взорвала соцсети откровенными фото!
Самые "горячие" фигуристки мира! Лучшие фото!
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 2 апреля
КХЛ может потерять не только «Адмирал». Под угрозой олигархи
Минус 40 процентов в «Спартаке» — только начало: что ждет РПЛ?
Роналду станет первым футболистом, заработавшим 1 млрд долларов
Стало известно о заражении на базе с сотней спортсменов из РФ
Василий Уткин жестко ответил Дзюбе на критику в свой адрес
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь