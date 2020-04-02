NBC: Овечкин — лучший голеадор в истории НХЛ по мнению болельщиков
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан лучшим голеадором в истории Национальной хоккейной лиги по итогам голосования болельщиков на сайте NBC.
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан лучшим голеадором в истории Национальной хоккейной лиги по итогам голосования болельщиков на сайте NBC.
В ходе опроса Овечкин обошёл Бретта Халла, Марка Мессье и Уэйна Гретцки, обойдя в финальном голосовании Марио Лемье (55%). Лемье на пути к финалу обошёл Фила Эспозито, Горди Хоу и Яромира Ягра.
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги