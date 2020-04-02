NBC: Овечкин — лучший голеадор в истории НХЛ по мнению болельщиков

В ходе опроса Овечкин обошёл Бретта Халла, Марка Мессье и Уэйна Гретцки, обойдя в финальном голосовании Марио Лемье (55%). Лемье на пути к финалу обошёл Фила Эспозито, Горди Хоу и Яромира Ягра.



Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за коронавируса временно приостановлен на неопределённый срок. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.