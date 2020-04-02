Андрей Алтыбармакян Еду в Америку играть в НХЛ. Но если начну в АХЛ — ничего страшного

— Я еду в Северную Америку с одной мыслью — играть в НХЛ. И готов приложить все усилия для этого. Но если начну в АХЛ, то ничего страшного. У меня в контракте не будет никаких опций о возвращении, я проведу два года в Северной Америке. Хочу там развиваться и прогрессировать. Уехал бы раньше, но началась пандемия и у меня стали закрадываться мысли остаться на сезон, но потом решил, что время пришло. В «Сочи» мне не чинили никаких препятствий. Предложение сделали, но отметили, что если я выберу Северную Америку, то никаких препятствий с их стороны не будет. Спасибо клубу за это, — рассказал хоккеист. (Алексей Шевченко).