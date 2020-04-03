«Все зациклились на том, что Женя якобы тень Кросби в «Питтсбурге». Интервью отца Евгения Малкина

Источник: AP 2020

Кросби, травма, Овечкин

— Сложно не отметить и по этому сезону традиционную статистику: когда Сидни Кросби был травмирован, Малкин набирал больше очков в среднем, чем обычно. И вообще у него во всей карьере так. Почему это происходит?

— Все дело в том, что когда Кросби не играет — на Жене лежит больше ответственности. Он чувствует, что капитана команды нет, и нужно играть еще лучше. Но лично мне не кажется, что он начинает играть хуже, когда Кросби возвращается на лед. Однако все люди почему-то так думают. Это просто разговоры. Все зациклились на том, что Малкин якобы тень Кросби в «Питтсбурге». Но практически во всех командах два лидера, а не один.

— Если говорить, к примеру, об Александре Овечкине и Никласе Бэкстреме — лидер здесь очевиден.

— Бэкстрем — центральный нападающий, распасовщик. Он очень яркий, выделяется. Но всегда замечают тех, кто забивает, а не тех, кто отдает.

— Если бы Малкин перешел в другую команду НХЛ, он мог бы выиграть больше индивидуальных призов?

— Никто не знает, что было бы. Многие хоккеисты пытались менять команду, а потом возвращались. Это зависит от различных факторов: обстановки в клубе, доверия тренера, звена. Очень сложно дать ответ на этот вопрос. Может быть, стало бы лучше, а может быть, наоборот.

— Тот же Никита Кучеров в прошлом сезоне набрал 128 очков за сезон — это больше личного рекорда и Малкина, и Овечкина, и Кросби. Почему никому из звезд более старшего поколения такое не удалось?

— В прошлом сезоне у Кучерова все сложилось. Такое может произойти с каждым игроком. Бывает, что год складывается удачно — и сам создаешь много моментов, и тебе отдают, а ты забиваешь. Очень многое зависит от партнеров.

— Около месяца назад Овечкин забил 700 голов. А вы как думаете — побьет рекорд Уэйна Гретцки?

— Все зависит от того, как долго он еще будет играть и как будет себя чувствовать. Очень многие хотят, чтобы Саша побил рекорд, как и он сам. Вообще, Овечкин в хоккее — это как Мюллер в футболе: один раз коснется мяча и сразу забивает. Он — лидер в этом качестве, причем с детства.

— Не обидно, что Евгений как раз отдает больше передач, чем забивает? Пасы обычно замечают меньше, чем яркие голы.

— Мне кажется, что Женя получает намного больше удовольствия именно от передач. Я иногда злюсь, что он не бросает, когда у него есть возможность … Все равно старается отдать. Это отметил еще его первый тренер Сергей Витьман. Но центральный нападающий таким и должен быть. От его успеха и креативности зависит все звено.

— В октябре был всего второй матч со старта сезона — и новая травма у Малкина. Что тогда с ним случилось? Не было претензий к Владиславу Гаврикову?

— Там получилась такая нелепая ситуация… Гавриков — габаритный игрок. Он полностью всем телом упал на Женю. Но я уже все забыл. Не люблю вспоминать то, что связано с травмами.

— Североамериканские СМИ не раз писали о конфликте Евгения с Филом Кесселом. Были ли моменты недопонимания между ними?

— У них действительно случались небольшие конфликты. У Кессела был лишний вес, и Женя всячески пытался его мотивировать. Требовал от Фила полной отдачи игре. Он хотел набирать очки, а у партнера не всегда все получалось. Но все их недопонимания были связаны только с хоккеем. Ничего личного. Это нормально — командные дела.

— The Athletic писал, что перед сезоном Евгений отказался от алкоголя, стал заказывать специальное меню с салатами и постным мясом и похудел на несколько килограмм.

— Никогда не видел, чтобы Женя и раньше употреблял алкоголь во время сезона. Не знаю насчет правильного питания — но он стал есть супы без картошки. Кто-то ему посоветовал, сказал, что так будет легче играть.

— Из-за пандемии сезон НХЛ приостановлен, у Евгения не было мысли прилететь в Россию?

— Сейчас во всем мире неопределенность. Он на карантине, проводит все время с ребенком. Не думаю, что есть смысл прилетать в Россию, а потом сразу назад. Ведь неизвестно, когда НХЛ возобновит сезон.

Олимпиада, «Металлург»

— 24 февраля исполнилось 10 лет со дня четвертьфинала Олимпиады в Ванкувере-2010, Россия — Канада — 3:7. Помните этот матч?

— Конечно, я все помню. Ведь я был на той игре. Прибывал в полном шоке. И, думаю, не только я. После поражения было огромное разочарование, но канадцы тогда были физически сильнее. Они просто смяли нас в первом периоде. Если бы мы выдержали те 10 минут — все сложилось бы иначе. Плюс Евгений Набоков тогда показал не свою игру. А Илью Брызгалова поставили слишком поздно. Не знаю, чего все ждали.

— Бывали матчи хуже этого на вашей памяти?

— Если вспоминать СССР — всякое бывало. Но матч в Ванкувере запомнился именно тем, что это была Олимпиада. От игры с Канадой зависело будущее нашей сборной на турнире. Но меня не меньше разочаровал матч в Турине, когда Россия выиграла в четвертьфинале у Канады, а потом проиграла Финляндии. Было тоже неприятно.

— Говорят, шансы, что энхаэловцы поедут на Олимпиаду, сильно повысились. Верите, что Евгений сможет еще раз съездить на Игры?

— Неплохо было бы. Думаю, что к Олимпиаде с участием энхаэловцев интерес будет намного выше. Но в НХЛ всегда делают так, как им нужно. В первую очередь, их заботят личные интересы. Главное, чтобы они сумели договориться.

— Без энхаэловцев снова все будут говорить, что Олимпиада «неправильная» и на ней никого не было, как до сих пор говорят о Пхенчхане…

— Конечно, все люди разные, и всегда найдется тот, кто будет недоволен, кто будет говорить. Но, на самом деле, без разницы с энхаэловцами или без — медаль она и есть медаль. Наши хоккеисты заслужили эту победу. К тому же решение, кого отправлять на турнир, а кого нет, от них не зависело.

— К Олимпиаде Евгению будет 35 лет, и есть большой риск, что он будет единственным топовым центром в нашей сборной. Почему в России нет новых Малкиных — все звезды играют на флангах атаки?

— Ну почему же? Женя Кузнецов — хороший центр.

— Он в любом случае не поедет на Олимпиаду.

— Еще из центров очень креативный Вадим Шипачев. Кажется, что проблемы с центрами у нас нет.

— В январе в сети появилось видео, как тренер из системы «Авангарда» бьет ребенка клюшкой по голове. Сталкивались с подобным в детском хоккее?

— Я встречал жестких тренеров — не буду называть имен. Конечно же они не имеют право этого делать. Но к каждому игроку нужен свой подход. Кого-то нужно «пинать», а кому-то достаточно просто сказать. Любой тренер, в первую очередь, — педагог. Он должен знать каждого игрока. Тренер — второй отец.

— «Металлург» еле-еле попал в плей-офф, а потом вылетел в первом раунде. Что случилось с командой?

— У «Металлурга» с самого начала складывался неудачный сезон. Возможно, подготовка была не такая, как нужно. Я расстроился — хотелось бы подольше посмотреть игры. Надеюсь, что команда сделает работу над ошибками к следующему сезону.

— Удивились увольнению Геннадия Величкина по ходу сезона?

— Я такого не ожидал. Человек был полностью в команде, отдал «Металлургу» много лет. Можно сказать, что он ей жил.

— КХЛ уже объявила о досрочном завершении сезона. Как вы думаете, не поторопились с решением?