Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
22ЦСКА — «Зенит»: матч, который отменил коронавирус
17Лидер начал с нулей
00:43 (мск), источник: Sport24

Овечкин назвал трех игроков НХЛ, впечатливших его больше всего

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал хоккеистов НХЛ, произведших на него наибольшее впечатление.

Наверх
Источник: Sport24

«На самом деле таких несколько. Очевидно, это Яромир Ягр, он играл, когда ему было 70, он все еще играет (в Чехии — прим. Sport24).

Также Джо Торнтон. Здено Хара. Им сейчас за 40, а они все еще играют и все еще показывают хороший хоккей. Это впечатляет, — рассказал Овечкин в интервью Men’s Journal.

Читайте также
Русская тройка в «Вашингтоне»: реальна ли связка Овечкин — Ковальчук? Live Еронко и Зислиса
Во время загрузки произошла ошибка.
26 марта© Ньюстюб
Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Королева плавания и откровенных фото. Легендарные победы Юли Ефимовой
Жены и подруги самых дорогих русских хоккеистов: кто эти красотки?
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 3 апреля
Отец Хабиба оценил состояние сына в 100 миллионов долларов
Экс-игрок «Ростова» поведал о драке Карпина с охраной аэропорта
Артем Дзюба назвал подлой идею аннулировать результаты РПЛ
«Одностороннее избиение»: 15 лет реваншу Федора Емельяненко
Смолов: В России будет не самая благоприятная ситуация с вирусом
Роман Широков выбрал лучшего игрока чемпионата России по футболу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь