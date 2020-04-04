Овечкин назвал трех игроков НХЛ, впечатливших его больше всего

«На самом деле таких несколько. Очевидно, это Яромир Ягр, он играл, когда ему было 70, он все еще играет (в Чехии — прим. Sport24).

Также Джо Торнтон. Здено Хара. Им сейчас за 40, а они все еще играют и все еще показывают хороший хоккей. Это впечатляет, — рассказал Овечкин в интервью Men’s Journal.