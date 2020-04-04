Овечкин назвал трех игроков НХЛ, впечатливших его больше всего
Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал хоккеистов НХЛ, произведших на него наибольшее впечатление.
Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал хоккеистов НХЛ, произведших на него наибольшее впечатление.
«На самом деле таких несколько. Очевидно, это Яромир Ягр, он играл, когда ему было 70, он все еще играет (в Чехии — прим. Sport24).
Также Джо Торнтон. Здено Хара. Им сейчас за 40, а они все еще играют и все еще показывают хороший хоккей. Это впечатляет, — рассказал Овечкин в интервью Men’s Journal.