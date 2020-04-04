Овечкин рассказал, какой фильм заставил его заплакать

«В последний раз я плакал, когда смотрел с женой “Дневник памяти”. Нет, я не разрыдался, но к горлу подступил комок. Посмотрел на Настю, а она плачет. И я подумал: “Ладно, нужно пойти и заняться чем-нибудь, чтобы не думать об этом”», — сказал Овечкин в интервью для Men’s Journal.