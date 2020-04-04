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14:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Овечкин рассказал, какой фильм заставил его заплакать

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о фильме, который растрогал его до слез.

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«В последний раз я плакал, когда смотрел с женой “Дневник памяти”. Нет, я не разрыдался, но к горлу подступил комок. Посмотрел на Настю, а она плачет. И я подумал: “Ладно, нужно пойти и заняться чем-нибудь, чтобы не думать об этом”», — сказал Овечкин в интервью для Men’s Journal.

Ранее Овечкин признался, что ему симпатичны такие актрисы, как Шарлиз Терон и Деми Мур.

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