Генменеджер «Ванкувера»: Подколзин в скором времени может начать выступление в НХЛ

«Прямо сейчас он [Подколзин] близок к тому, чтобы в скором времени начать выступление в НХЛ благодаря физическим данным, — заявил Беннинг. — Он любит играть в силовой манере, при этом у него есть техника и видение площадки, он вполне готов к переезду. Его соглашение [со СКА] истекает через год, он намерен отработать его до конца, после этого мы посмотрим на положение дел. Я думаю, что этот игрок с отличными физическими данными и техникой способен значительно прогрессировать».