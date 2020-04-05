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15:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Российские игроки НХЛ помогли американским больницам в борьбе с коронавирусом

Российские хоккеисты Артемий Панарин, Сергей Бобровский и Семен Варламов, выступающие в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), помогли американским больницам в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:37 MSK, 05.04
Источник: AP 2020

Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс») отправил 1,5 тысячи масок в хирургический госпиталь в Нью-Йорке, за что получил благодарность от главного врача клиники.

Бобровский («Флорида Пантерс») также купил и пожертвовал сотни масок в больницы Форт-Лодердейла (штат Флорида).

Варламов же вместе с игроками «Нью-Йорк Айлендерс» отправил три тысячи масок медицинской организации Northwell Health system.

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Ранее 5 апреля доктор Алан Драммонд, представляющий Канадскую ассоциацию врачей скорой помощи, предложил превратить стадионы клубов НХЛ во временные больницы и морги в условиях распространения коронавируса. Он заявил, что всем наплевать на то, когда возобновится сезон.

Сезон-2019/2020 в НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса. В регулярном чемпионате лиги последние матчи были сыграны 12 марта.

По последним данным, в США зафиксировано более 312 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них 8,4 тысячи человек умерли, еще 14,9 тысячи — вылечились. Нью-Йорк является одним из центров эпидемии — там выявлено более 63 тысяч зараженных.

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Спортсмены, заразившиеся коронавирусом
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