Панарин провел прямой эфир в Инстаграме. И рассказал, что происходит в Америке
Главные цитаты из лайва форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина.
Главные цитаты из лайва форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина.
— Обстановка в США по статистике, мягко говоря, не очень. Но мы сейчас находимся не у себя под
Мы должны были ехать к Бобровским попозже, но я все проанализировал и решил, что лучше сделать это до того, как границы между городами закроют. Домой нас пустят потом в любом случае. Сколько мы еще здесь будем? Наверное, около недели… Точнее, пока не выгонят.
— Хорошо, что и мы, и Бобровские купили свои дома. Я не представляю, как проходить через все это в квартире. Здесь хотя бы можно выйти на улицу. А если представить, что было бы, если бы не было интернета и телефонов… Что делать вообще? Книги читать? А тем, кто не умеет?
— «Рейнджерс» пока что не попадают в
— Хоккеисты НХЛ прилично потеряют в следующем сезоне — с нас возьмут очень большой налог. Мы платим эскроу. И если лига недобрала, не заработала — она взимает эти остатки с хоккеистов. И если заработали больше плана — возвращают. Сезон остановился перед
В НХЛ есть определенная система. Здесь есть документы, договоренности. Эта лига — наш общий бизнес. У клубов есть больше возможностей зарабатывать, чем у российских футбольных или хоккейных команд. Я не уверен, что в России вообще можно зарабатывать. Наверное, владельцам российских клубов теперь будет посложнее.