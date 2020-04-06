Панарин провел прямой эфир в Инстаграме. И рассказал, что происходит в Америке

Источник: AFP 2020

— Обстановка в США по статистике, мягко говоря, не очень. Но мы сейчас находимся не у себя под Нью-Йорком, а в доме у Бобровских. Сегодня выезжали в магазин — посмотреть, как обстоят дела в городе. Все выглядело нормально. Как будто ничего не изменилось, люди куда-то бежали. Единственное, что были закрыто, все пляжи и магазины. Но мы нашли место, где можно было купить ракетки для тенниса. Я зашел со своим английским в магазин, а они сказали мне, что только смогут вынести эти ракетки с заднего двора. Магазины работают только так. Перед самым карантином я заезжал в алкогольный магазин у нас в Нью-Йорке, но меня уже тогда не пустили. Сейчас, судя по новостям, там происходит полная **па.

Мы должны были ехать к Бобровским попозже, но я все проанализировал и решил, что лучше сделать это до того, как границы между городами закроют. Домой нас пустят потом в любом случае. Сколько мы еще здесь будем? Наверное, около недели… Точнее, пока не выгонят.

О книгах

— Хорошо, что и мы, и Бобровские купили свои дома. Я не представляю, как проходить через все это в квартире. Здесь хотя бы можно выйти на улицу. А если представить, что было бы, если бы не было интернета и телефонов… Что делать вообще? Книги читать? А тем, кто не умеет?

О плей-офф

— «Рейнджерс» пока что не попадают в плей-офф? Я считаю, что там велась неправильная статистика, из-за пары очков, которые там упустили, мы пока что вне зоны плей-офф. Но следующие матчи мы все равно должны были выигрывать.

24 фотографии 24 фотографии 24 фотографии Дезинфекция по всему миру

О деньгах

— Хоккеисты НХЛ прилично потеряют в следующем сезоне — с нас возьмут очень большой налог. Мы платим эскроу. И если лига недобрала, не заработала — она взимает эти остатки с хоккеистов. И если заработали больше плана — возвращают. Сезон остановился перед плей-офф — а это самое прибыльное дело здесь. Большая вовлеченность людей. Из-за этого мы будет терять около 30 процентов от зарплаты. Плюс налог штату около 59 процентов.