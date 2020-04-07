Агент Денисенко сообщил, что форвард подпишет контракт новичка с клубом НХЛ «Флорида»

Источник: ИТАР-ТАСС

Действующий контракт 19-летнего Денисенко с «Локомотивом» истекает 30 апреля. Российский нападающий был выбран «Флоридой» под общим 15-м номером на драфте НХЛ 2018 года. Игрок является воспитанником «Локомотива» и выступал за команду из Ярославля в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с 2018 года.

«Флорида» дает контракт на три года и ждет Денисенко. Они готовы видеть его в команде в следующем сезоне. Я уведомил руководство «Локомотива», клуб знает, что он уезжает, — сказал Исаков.

В прошедшем сезоне 19-летний форвард принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил шесть шайб и сделал шесть результативных передач. В шести матчах плей-офф он забросил одну шайбу. В составе молодежной сборной России Денисенко стал серебряным (2020) и бронзовым (2019) призером мировых первенств.