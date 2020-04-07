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18:27 (мск), источник: ТАСС

Агент Денисенко сообщил, что форвард подпишет контракт новичка с клубом НХЛ «Флорида»

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Нападающий ярославского «Локомотива» Григорий Денисенко подпишет контракт новичка сроком на три года с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида». Об этом ТАСС сообщил агент игрока Сергей Исаков.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Действующий контракт 19-летнего Денисенко с «Локомотивом» истекает 30 апреля. Российский нападающий был выбран «Флоридой» под общим 15-м номером на драфте НХЛ 2018 года. Игрок является воспитанником «Локомотива» и выступал за команду из Ярославля в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с 2018 года.

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«Флорида» дает контракт на три года и ждет Денисенко. Они готовы видеть его в команде в следующем сезоне. Я уведомил руководство «Локомотива», клуб знает, что он уезжает, — сказал Исаков.

В прошедшем сезоне 19-летний форвард принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил шесть шайб и сделал шесть результативных передач. В шести матчах плей-офф он забросил одну шайбу. В составе молодежной сборной России Денисенко стал серебряным (2020) и бронзовым (2019) призером мировых первенств.

За «Флориду» в настоящее время выступают российский нападающий Евгений Дадонов и вратарь Сергей Бобровский.

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