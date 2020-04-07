Олимпийский чемпион из СКА поехал в Торонто. Что ждет его в НХЛ
Александр Барабанов подписал контракт с «Мэйпл Ливз».
Александр Барабанов подписал контракт с «Мэйпл Ливз».
Нападающий СКА Александр Барабанов сегодня официально заключил годичный контракт с «Торонто». Именно о таком развитии событий «СЭ» сообщил полторы недели назад. Решение было принято давно, поэтому интрига вокруг выбора между «Мэйпл Ливз», «Аризоной» и
Смелости самого Барабанова и его американского агента Дэна Мильштейна стоит отдать должное. Для того чтобы закрепиться в НХЛ, ими выбран едва ли не самый сложный вариант.
Барабанов обладает сильным сторонами — он не отправляется в «Торонто» с туристической целью. Он универсал, хотя слева чувствует себя комфортнее.
Важным плюсом, который помог Михееву в дебютном сезоне, является контракт новичка. Неизвестно, каким в свете последних событий будет потолок в следующем чемпионате, но получить качественного игрока фактически за «еду» в современной НХЛ всегда очень ценно.
Барабанову для начала предстоит конкурировать в четвертом звене с персонажами типа Энгвалля, Мальгина, Петана. По своему потенциалу применительно к НХЛ он ближе к форварду «топ-9», чем к «топ-6». Ему не хватает мастерства и габаритов, чтобы претендовать в «Торонто» на значимую роль и сразу, и в перспективе. Той же «Аризоне» на бумаге Барабанов подошел бы куда лучше и мог быстро стать любимчиком главного тренера Рика Токкета, обожающего двусторонних форвардов.
Попасть в свою команду очень важно, вспоминая случай с недавним партнером Александра по СКА Плотниковым. Он уезжал в «Питтсбург» после пары отличных сезонов в «Локомотиве» и, каталось, обладает козырями, чтобы стать эффективным и на уровне НХЛ как минимум в качестве игрока третьего звена. Реальность оказалась для него слишком жесткой — ни в «Питтсбурге», ни в «Аризоне» дела у него не пошли. Барабанову придется даже сложнее, поскольку он не имеет права на ошибку, оказавшись в организации, не имеющей серьезных сложностей в линии атаки.