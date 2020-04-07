Олимпийский чемпион из СКА поехал в Торонто. Что ждет его в НХЛ

Нападающий СКА Александр Барабанов сегодня официально заключил годичный контракт с «Торонто». Именно о таком развитии событий «СЭ» сообщил полторы недели назад. Решение было принято давно, поэтому интрига вокруг выбора между «Мэйпл Ливз», «Аризоной» и кем-то еще казалась иллюзорной.

Нападающему в июне исполнится 26 лет, он давно созрел для того, чтобы попробовать свои силы в лучшей лиге мира, и при удачном стечении обстоятельств может в ней заиграть.

Смелости самого Барабанова и его американского агента Дэна Мильштейна стоит отдать должное. Для того чтобы закрепиться в НХЛ, ими выбран едва ли не самый сложный вариант.

Во-первых, Торонто — это хоккейная столица мира, где со всех сторон обсасывается даже любое телодвижение игрока, курсирующего между фарм-клубом и основным составом. Для скромного, немногословного и порой закрытого Барабанова это будет испытанием. К такому давлению надо привыкнуть.

Читайте также Генменеджер «Ванкувера»: Подколзин в скором времени может начать выступление в НХЛ

Во-вторых, он едет в команду, где нет проблем с крайними нападающими. Главная проблема в этом плане для клуба — договориться о новом контракте с Ильей Михеевым.

В-третьих, петербуржец в отличие от бывшего форварда «Авангарда» уезжает не на пике. Нынешний сезон для Барабанова по ряду причин, включая перелом кисти, полученный после удара клюшкой со стороны защитника «Сибири» Йокипакки, сложился не слишком удачно. Почти полтора месяца, пропущенные из-за этой травмы в разгар регулярного чемпионата, сказались и на игровом состоянии, и на результативности. Как показывает предыдущий опыт, отправляться в Северную Америку в своих лучших кондициях важно хотя бы с точки зрения психологической уверенности.

Барабанов обладает сильным сторонами — он не отправляется в «Торонто» с туристической целью. Он универсал, хотя слева чувствует себя комфортнее. Когда-то в молодежной сборной главный тренер Михаил Варнаков даже пробовал ставить форварда в центр, что говорит и о достоинствах хоккеиста. Барабанов всегда отрабатывает назад, обладает классным и маневренным катанием, неплохо читает игру.

Важным плюсом, который помог Михееву в дебютном сезоне, является контракт новичка. Неизвестно, каким в свете последних событий будет потолок в следующем чемпионате, но получить качественного игрока фактически за «еду» в современной НХЛ всегда очень ценно.

Барабанову для начала предстоит конкурировать в четвертом звене с персонажами типа Энгвалля, Мальгина, Петана. По своему потенциалу применительно к НХЛ он ближе к форварду «топ-9», чем к «топ-6». Ему не хватает мастерства и габаритов, чтобы претендовать в «Торонто» на значимую роль и сразу, и в перспективе. Той же «Аризоне» на бумаге Барабанов подошел бы куда лучше и мог быстро стать любимчиком главного тренера Рика Токкета, обожающего двусторонних форвардов.