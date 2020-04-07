Хоккеист «Эдмонтона» Колби Кейв введен в медикаментозную кому
ТАСС, 7 апреля. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон» Колби Кейв введен в медикаментозную кому
ТАСС, 7 апреля. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон» Колби Кейв введен в медикаментозную кому
Кровоизлияние произошло прошлой ночью. Кейв был доставлен в госпиталь Саннибурк в Торонто.
Кейву 25 лет, канадский центрфорвард выступает за «Эдмонтон» с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел 11 игр, в которых забросил одну шайбу. В НХЛ Кейв также играл за «Бостон». Всего в лиге он провел 67 матчей, набрав девять очков (четыре шайбы + пять голевых передач).
Сезон НХЛ приостановлен