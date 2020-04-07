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22:43 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист «Эдмонтона» Колби Кейв введен в медикаментозную кому

ТАСС, 7 апреля. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон» Колби Кейв введен в медикаментозную кому из-за перенесенного внутримозгового кровоизлияния. Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба.

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Источник: AFP 2020

Кровоизлияние произошло прошлой ночью. Кейв был доставлен в госпиталь Саннибурк в Торонто.

Кейву 25 лет, канадский центрфорвард выступает за «Эдмонтон» с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел 11 игр, в которых забросил одну шайбу. В НХЛ Кейв также играл за «Бостон». Всего в лиге он провел 67 матчей, набрав девять очков (четыре шайбы + пять голевых передач).

Сезон НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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