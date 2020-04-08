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10:09 (мск), источник: ТАСС

Овечкин выразил благодарность борющимся с коронавирусом врачам

ТАСС, 8 апреля. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин поблагодарил врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией. Об этом российский спортсмен написал на своей странице в Twitter.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:30 MSK, 08.04
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«Благодарю всех врачей и все больницы за то, что вы делаете. Благодарим все мы! Благослови вас бог», — говорится в сообщении.

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Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран и регионов мира. 11 марта она была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире коронавирусом заразились около 1,3 млн человек, зафиксировано более 70 тыс. смертельных исходов.

В России на 7 апреля зафиксированы 7 497 случаев заражения коронавирусом, 494 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (5 181). По данным федерального оперативного штаба, умерли 58 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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