Овечкин выразил благодарность борющимся с коронавирусом врачам

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«Благодарю всех врачей и все больницы за то, что вы делаете. Благодарим все мы! Благослови вас бог», — говорится в сообщении.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран и регионов мира. 11 марта она была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире коронавирусом заразились около 1,3 млн человек, зафиксировано более 70 тыс. смертельных исходов.