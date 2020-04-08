Тренер клуба НХЛ рассказал о работе казахстанца Николая Антропова

Источник: РИА "Новости"

В «кленовых листьях» Антропов работает специалистом-консультантом по развитию индивидуальных навыков. Ранее он работал с другими российскими игроками клуба — Егором Коршковым и Ильей Михеевым.

«Ник помогает ребятам быстрее адаптироваться. У него большой опыт выступления в НХЛ, он играл за “Торонто”, и этот его опыт очень помогает хоккеистам, которые приезжают из других стран», — рассказал главный тренер «Торонто» Шелдон Киф.