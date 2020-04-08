Тренер клуба НХЛ рассказал о работе казахстанца Николая Антропова

В «кленовых листьях» Антропов работает
«Ник помогает ребятам быстрее адаптироваться. У него большой опыт выступления в НХЛ, он играл за “Торонто”, и этот его опыт очень помогает хоккеистам, которые приезжают из других стран», — рассказал главный тренер «Торонто» Шелдон Киф.
40-летний Антропов — рекордсмен среди казахстанцев по матчам и очкам в НХЛ. В сильнейшей лиге мира он играл с 1999 по 2013 год за «Торонто», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Атланту» и «Виннипег». В 823 матчах Антропов набрал 473 (197+276) очка.