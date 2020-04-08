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14:21 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер клуба НХЛ рассказал о работе казахстанца Николая Антропова

Экс-нападающий сборной Казахстана Николай Антропов поможет российскому новичку «Торонто Мэйпл Ливз» Александру Барабанову адаптироваться в Северной Америке, сообщает Ottawa Sun.

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Источник: РИА "Новости"

В «кленовых листьях» Антропов работает специалистом-консультантом по развитию индивидуальных навыков. Ранее он работал с другими российскими игроками клуба — Егором Коршковым и Ильей Михеевым.

«Ник помогает ребятам быстрее адаптироваться. У него большой опыт выступления в НХЛ, он играл за “Торонто”, и этот его опыт очень помогает хоккеистам, которые приезжают из других стран», — рассказал главный тренер «Торонто» Шелдон Киф.

40-летний Антропов — рекордсмен среди казахстанцев по матчам и очкам в НХЛ. В сильнейшей лиге мира он играл с 1999 по 2013 год за «Торонто», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Атланту» и «Виннипег». В 823 матчах Антропов набрал 473 (197+276) очка.

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