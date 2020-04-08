Хоккеистам не заплатят за апрель, чемпионат не доиграют? Что будет с сезоном НХЛ

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В прошлую субботу должен был завершится регулярный чемпионат НХЛ. Из-за пандемии коронавируса этому не суждено было случиться. С 11 марта сезон стоит на паузе, а о возобновлении пока можно только мечтать. Многие иностранцы разлетелись по своим странам, часть россиян также вернулось на родину. Границы большинства государств закрыты, а когда они откроются, никто не знает. По оптимистичному сценарию международное авиасообщение в России будет возобновлено не раньше июля, а значит у многих возникнут трудности с возвращением в Америку. К примеру, Владислав Гавриков из США летел в Петербург через Минск, а оттуда на поезде.

В НХЛ никто уже не верит, что сезон возобновится в середине мая-начале июня. Если это и случится, то только в середине лета. И то во вторник комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн впервые не исключил, что чемпионат может быть не доигран. Неслучайно же Дональд Трамп на прошлой неделе заявил, что не ждет возвращения людей на стадионы раньше августа или сентября. Очевидно одно: сезон продолжат только после того, как лига получит «зеленый свет» от властей и представителей здравоохранения.

Ситуация из-за коронавируса в разных штатах Америки сильно отличается.

Пока в Нью-Йорке творится настоящий ад, в том же Коламбусе все спокойно. По этой причине лига рассматривает проведения сезона в определенных регионах. Возможно тогда придется отказаться от регулярного чемпионата и начинать сразу плей-офф. На днях инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что оставшиеся матчи могут пройти в Северной Дакоте. Этот вариант возник еще пару недель назад. Этот штат представляется хорошим вариантом, так как имеет очень низкую плотность населения. Планируется, что матчи пройдут без зрителей. Также рассматриваются и другие нейтральные регионы. В вариант с Северной Дакотой многие не верят. Там не такая хорошая инфраструктура, чтобы разместить много клубов. Как 16 команд могут поместить в один город даже с двумя аренами, решительно непонятно. Вполне возможно, выберут несколько городов. В общем, у НХЛ очень много планов (около 20), но все они лишь на стадии обсуждения.

— Никаких решений еще не было принято и ничего еще не было исключено. Одним из ключевых факторов будет время. Потому что нам нужно принимать во внимание следующий сезон, а также состояние здоровья нации. Под последним я, конечно, понимаю как Канаду, так и США, — заявил Беттмэн в эфире «Lunch Talk Live» на NBCSN.

Комиссар НХЛ упомянул и о том, что по всей видимости игрокам понадобится полноценный тренировочный лагерь в дней 10−15 перед возобновлением чемпионата. Сначала планировалось его сделать 3−4 дня, но тогда большого количества травм будет не избежать, да и качество хоккея сильно пострадает. Североамериканские журналисты сообщаются, что некоторые клубы, у которых не так много шансов на плей-офф, уже начали говорить с хоккеистами о следующем сезоне. Пауза длится почти месяц, игроки и менеджеры выдохнули, осознали, что в скором времени на лед не вернутся, и готовы думать о будущем.

Продолжается дискуссия насчет выплаты зарплаты за апреля игрокам.

Изначально было объявлено, что хоккеисты получат все деньги по контракту за этот сезон. Но теперь появились варианты. Зарплату за последний месяц могут либо вообще не заплатить, либо снизить на 50%, либо выплатить в полном объеме. Дело в том, что в случае невыплаты в систему уйдет около 140 млн долларов, это поможет снизить процент эскроу (отчисления от контрактов хоккеистов) в будущем. Профсоюз игроков в ближайшее время (до 15 апреля) должен принять решение.