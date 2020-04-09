Гретцки надеется первым пожать руку Овечкину в случае падения рекорда по числу шайб в НХЛ

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В сезоне-2019/20 Овечкин набрал 67 очков (48 шайб + 19 результативных передач) за 68 матчей, россиянин делит первое место с нападающим «Бостона» Давидом Пастрняком в списке лучших снайперов.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом.

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Всего Овечкин забросил 706 шайб, что является восьмым показателем в истории лиги. Лидирует в этом списке Гретцки, в активе которого 894 гола.

«Я говорил уже тысячу раз, что переживаю за Овечкина, как и все любители хоккея. У меня уже никто не заберет мою карьеру, очень горжусь ей. Надеюсь, что смогу первым пожать руку Алексу, если у него получится побить мой рекорд», — сказал Гретцки.