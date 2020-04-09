Гретцки надеется первым пожать руку Овечкину в случае падения рекорда по числу шайб в НХЛ

В сезоне-2019/20 Овечкин набрал 67 очков (48 шайб + 19 результативных передач) за 68 матчей, россиянин делит первое место с нападающим «Бостона» Давидом Пастрняком в списке лучших снайперов.
Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом.
Всего Овечкин забросил 706 шайб, что является восьмым показателем в истории лиги. Лидирует в этом списке Гретцки, в активе которого 894 гола.
«Я говорил уже тысячу раз, что переживаю за Овечкина, как и все любители хоккея. У меня уже никто не заберет мою карьеру, очень горжусь ей. Надеюсь, что смогу первым пожать руку Алексу, если у него получится побить мой рекорд», — сказал Гретцки.
Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, в 2018 году он с командой впервые выиграл Кубок Стэнли. Российский нападающий восемь раз завоевывал приз «Морис Ришар Трофи», вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. За свою карьеру россиянин трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, а также трижды завоевал приз «Тед Линдсей Эворд» (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз — «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата).