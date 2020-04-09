Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
33«Барселона» Гвардиолы. Где они сейчас?
22ЦСКА — «Зенит»: матч, который отменил коронавирус
09:57 (мск), источник: ТАСС

Гретцки надеется первым пожать руку Овечкину в случае падения рекорда по числу шайб в НХЛ

ТАСС, 9 апреля. Рекордсмен Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству шайб в регулярных чемпионатах канадец Уэйн Гретцки хотел бы первым пожать руку российскому форварду «Вашингтона» Александру Овечкину, если тот превзойдет его достижение. Об этом Гретцки сказал в интервью порталу The Athletic.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

В сезоне-2019/20 Овечкин набрал 67 очков (48 шайб + 19 результативных передач) за 68 матчей, россиянин делит первое место с нападающим «Бостона» Давидом Пастрняком в списке лучших снайперов.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом.

Читайте также
Овечкин выразил благодарность борющимся с коронавирусом врачам

Всего Овечкин забросил 706 шайб, что является восьмым показателем в истории лиги. Лидирует в этом списке Гретцки, в активе которого 894 гола.

«Я говорил уже тысячу раз, что переживаю за Овечкина, как и все любители хоккея. У меня уже никто не заберет мою карьеру, очень горжусь ей. Надеюсь, что смогу первым пожать руку Алексу, если у него получится побить мой рекорд», — сказал Гретцки.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, в 2018 году он с командой впервые выиграл Кубок Стэнли. Российский нападающий восемь раз завоевывал приз «Морис Ришар Трофи», вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. За свою карьеру россиянин трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, а также трижды завоевал приз «Тед Линдсей Эворд» (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз — «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата).

Читайте также
Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Руководители не смогли найти деньги на зарплаты и полезли в карман налогоплательщиков
"Странное ощущение от этого письма. Опубликовано оно было в день смеха"
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 8 апреля
Хованцев объяснил, почему Шипулина не пустили на ОИ-2018
Стала известна судьба Роналду в «Ювентусе» по окончании сезона
Футболисты массово подешевели
«Барселона» решила не подписывать нападающего «Челси»
ЦСКА согласовал с игроками понижение зарплат
Смолов: Без разрешения «Сельты» я бы не улетел в Россию
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь