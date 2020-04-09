Два хоккеиста молодежной сборной Казахстана остались без драфта НХЛ

В списке полевых не оказалось нападающих молодежной сборной Казахстана Максима Мусорова и Андрея Буяльских.

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При этом оба были в промежуточном рейтинге игроков, выступающих за пределами Северной Америки. Так, нападающий «Барыса» Мусоров находился на 108-м месте, а форвард «Сарыарки» Буяльский — на 122-м.

Оба хоккеиста играли за молодежную сборную Казахстана на двух последних чемпионатах мира в Канаде и Чехии. Мусоров является воспитанником Усть-Каменогорска, 19-летний Буяльский — воспитанник Караганды.

Первое место в европейском рейтинге игроков занял нападающий немецкого «Мангейма» Тим Штуцл. Нападающий Алексис Лафреньер из клуба Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) «Римуски Ошеаник» стал первым в североамериканском рейтинге драфта НХЛ. Полный список можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.