Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
16Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
10Два удаления и 5 мячей. Сумасшедший матч «Ростов» — ЦСКА
10:32 (мск), источник: Vesti.kz

Два хоккеиста молодежной сборной Казахстана остались без драфта НХЛ

Центральное скаутское бюро Национальной хоккейной лиги (НХЛ) опубликовало финальный рейтинг хоккеистов перед драфтом-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

В списке полевых не оказалось нападающих молодежной сборной Казахстана Максима Мусорова и Андрея Буяльских.

Читайте также
Аскаров и Амиров вошли в число лидеров рейтинга драфта НХЛ

При этом оба были в промежуточном рейтинге игроков, выступающих за пределами Северной Америки. Так, нападающий «Барыса» Мусоров находился на 108-м месте, а форвард «Сарыарки» Буяльский — на 122-м.

Оба хоккеиста играли за молодежную сборную Казахстана на двух последних чемпионатах мира в Канаде и Чехии. Мусоров является воспитанником Усть-Каменогорска, 19-летний Буяльский — воспитанник Караганды.

Первое место в европейском рейтинге игроков занял нападающий немецкого «Мангейма» Тим Штуцл. Нападающий Алексис Лафреньер из клуба Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) «Римуски Ошеаник» стал первым в североамериканском рейтинге драфта НХЛ. Полный список можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Напомним, драфт НХЛ 2020 года был перенесен из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок. Позже стало известно, что мероприятие может пройти в формате видеоконференции.

Читайте также
Казахстан U20
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Николай Антропов ответил на предложение возглавить "Барыс"
СМИ: УЕФА допустил сокращение числа городов Евро-2020
Хабиб предложил двукратному чемпиону ОИ из РФ выступать в UFC
«Формула-1» намерена начать сезон без зрителей
Тарасенко рассказал о том, когда вернется в строй
«Барселона» решила не подписывать нападающего «Челси»
Турнир UFC 249 лишился бойца в соглавной паре
Леброн без титула. Кто пострадает от отмены сезона в НБА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь