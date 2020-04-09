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21:06 (мск), источник: Sport24

Русский хоккеист Малкин объяснил, почему остался в США во время пандемии коронавируса

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал, почему остался в США во время пандемии коронавируса.

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Источник: Sport24

«Думаю, все спортсмены сейчас сидят дома. Придерживаемся всех правил от клуба и лиги. НХЛ к нам обратилась 12 марта, нам отменили игру с «Коламбусом», у игрока НБА нашли положительный тест на коронавирус. В Америке клубы разных видов спорта играют на одних стадионах, поэтому тут же после решения НБА то же самое выпустила и НХЛ. Уже месяц сидим дома, многие разъехались по своим странам. Ты можешь находиться в любой точке мира. Тебе придет сообщение, когда нужно вернуться.

У меня семья, ребенок, не стал рисковать со всеми аэропортами и лететь в Москву. У нас есть квартира в Майами, поехали сюда. Потом вообще закрыли авиасообщение. Плюс у нас ребенок на тот момент сломал руку. У нас рядом с домом есть пляж, все выходят и гуляют. Ребенку есть где побегать и погулять.

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Корона им больше не жмет. Какие страны ослабляют карантин

Ровно в полночь среды завершился самый первый в мире карантин, введенный из-за коронавируса, — в китайском городе-миллионнике Ухане. Примеру властей города готовы последовать и в других странах: сегодня были частично сняты ограничения в Чехии, за ней следом ожидают послаблений жители Австрии, Норвегии, Дании и Индии.

Все зависит от каждого человека. В Нью-Йорке очень сложно. Многие пишут, что там не хватает персонала и медицинского оборудования. Кто знает, что будет через неделю или две. Многие закупаются продуктами и водой. Я не паникую, рассчитываю на свое богатырское здоровье, — сказал Малкин в прямом эфире в инстаграме генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки.

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29 февраля© Ньюстюб
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