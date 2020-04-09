Русский хоккеист Малкин объяснил, почему остался в США во время пандемии коронавируса

Источник: Sport24

«Думаю, все спортсмены сейчас сидят дома. Придерживаемся всех правил от клуба и лиги. НХЛ к нам обратилась 12 марта, нам отменили игру с «Коламбусом», у игрока НБА нашли положительный тест на коронавирус. В Америке клубы разных видов спорта играют на одних стадионах, поэтому тут же после решения НБА то же самое выпустила и НХЛ. Уже месяц сидим дома, многие разъехались по своим странам. Ты можешь находиться в любой точке мира. Тебе придет сообщение, когда нужно вернуться.

У меня семья, ребенок, не стал рисковать со всеми аэропортами и лететь в Москву. У нас есть квартира в Майами, поехали сюда. Потом вообще закрыли авиасообщение. Плюс у нас ребенок на тот момент сломал руку. У нас рядом с домом есть пляж, все выходят и гуляют. Ребенку есть где побегать и погулять.

Справка Корона им больше не жмет. Какие страны ослабляют карантин Ровно в полночь среды завершился самый первый в мире карантин, введенный из-за коронавируса, — в китайском городе-миллионнике Ухане. Примеру властей города готовы последовать и в других странах: сегодня были частично сняты ограничения в Чехии, за ней следом ожидают послаблений жители Австрии, Норвегии, Дании и Индии. Подробнее