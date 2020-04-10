Бей, Барабанов: кто из российских хоккеистов уедет в НХЛ

В частности, известно о трех россиянах, которые отправятся за океан. Речь о нападающем СКА Александре Барабанове, форварде ярославского «Локомотива» Григории Денисенко и их коллеге по амплуа из «Сочи» Андрее Алтыбармакяне. «Известия» оценили их перспективы в НХЛ.

Александр Барабанов

Источник: Известия

Уроженец Санкт-Петербурга провел всю карьеру в системе СКА, поднявшись от школы до главной команды. В КХЛ он дебютировал еще в январе 2014 года, а полностью закрепился в СКА, начиная с сезона-2015/16. С тех пор нападающий был постоянно востребован в клубе при всех работавших в нем главных тренерах — Олеге Знарке, Илье Воробьеве и Алексее Кудашове. В 2017 году Барабанов выиграл со СКА Кубок Гагарина. А поскольку все три упомянутых специалиста работали и в национальной команде, вызов в сборную для Барабанова не заставил себя долго ждать. В составе «Красной машины» он стал бронзовым призером чемпионатов мира 2017 и 2019 годов, а в 2018-м выиграл золото Олимпиады в Пхёнчхане.

Александр Барабанов не проходил процедуру драфта в НХЛ, поэтому был свободен в выборе команд лиги. А по словам его агента по Северной Америке Дэна Мильштейна, около двух десятков клубов интересовались хоккеистом. В итоге выбор сделан в пользу «Торонто Мэйпл Лифс», с которым нападающий подписал контракт на один год.

— Барабанов за время выступления в СКА и сборной стал одним из лидеров этих команд, — поделился с «Известиями» обладатель Кубка Стэнли-1996 Валерий Каменский. — Он всегда демонстрировал высокие профессионализм и мастерство, за счет этого выигрывал трофеи в КХЛ, а также постоянно вызывался в сборную на крупные соревнования. Один факт победы на Олимпиаде говорит о высоком уровне Александра. Конечно, все эти достижения не дают гарантий успеха в НХЛ — это очень непростой турнир, где заиграть не удавалось многим мастерам. Но если Барабанов продолжит работать с тем же усердием, что и раньше, а также получит доверие тренеров, у него есть шанс сделать хорошую карьеру за океаном.

Григорий Денисенко

Источник: Известия

В марте 2018 года 17-летний воспитанник ярославского «Локомотива» внезапно прогремел на всю КХЛ. Главный тренер «железнодорожников» Дмитрий Квартальнов вызвал талантливого форварда из молодежной команды. И дал ему дебютировать в сильнейшей лиге Европы сразу же в плей-офф. Причем в матчах серии с одним из фаворитов Кубка Гагарина — петербургским СКА. Юный хоккеист отметился тем, что не побоялся применить силовой приём на нападающем Николае Прохоркине, который незадолго до этого стал олимпийским чемпионом. А затем подрался с другим статусным хоккеистом армейцев Виктором Тихоновым.

После вылета «Локомотива» из Кубка Гагарина Денисенко помог молодежной команде ярославцев «Локо» выиграть плей-офф МХЛ. А через год повторил с ней триумф в Кубке Харламова. В июне 2018 года клуб НХЛ «Флорида Пантерз» выбрал россиянина на драфте в первом раунде под общим 15-м номером. В дальнейшем форвард закрепился в составе «Локомотива» в КХЛ, вызывался в национальную команду на этапы Еврохоккейтура, а с молодежной сборной дважды становился призером чемпионатов мира — бронзовым в 2019 году в Ванкувере и серебряным в 2020-м в чешских Остраве и Тршинеце. Причем в первом случае он стал лучшим бомбардиром турнира, а во втором был капитаном российской команды.

30 апреля у Денисенко заканчивается контракт с «Локомотивом». Его агент Сергей Исаков уже объявил, что хоккеист продолжит карьеру во «Флориде», которая предложила ему трехлетнее соглашение.

— Все понимали, что дебют Денисенко в НХЛ — вопрос времени, это было очевидно уже после того, как он отлично проявил себя на молодежном чемпионате мира, — отметил в разговоре с «Известиями» экс-главный тренер «Локомотива» Крейг Мактавиш. — Возможно, первый сезон ему придется провести в АХЛ, в фарм-клубе, чтобы адаптироваться к жизни в Америке, привыкнуть к требованиям североамериканского хоккея. Но думаю, шанс в НХЛ он получит. У Григория есть всё, чтобы заиграть в этой лиге. В первую очередь талант и любовь к работе.

Андрей Алтыбармакян

Источник: ИТАР-ТАСС

В 2017 году «Чикаго Блэкхокс» выбрал российского нападающего в третьем раунде драфта под 70-м номером. К тому моменту он был одним из лидеров клуба «СКА-1946» — молодежной команды СКА. В сезоне-2017/18 форвард дебютировал в КХЛ в составе петербуржцев. В том же сезоне он ездил с молодежной сборной России на чемпионат мира в Баффало. Осенью 2018 года СКА обменял Алтыбармакяна в «Сочи», где хоккеист и закрепился на уровне КХЛ.

В конце апреля у него истекает соглашение с южанами, и спортсмен уже подписал контракт новичка с «Чикаго». Скорее всего, ближайший сезон он начнет в АХЛ, в «Рокфорд Айсхогс», фарм-клубе «Блэкхокс».

— В 2017 году клуб выбрал Алтыбармакяна на драфте, потому что он был по своему году рождения одним из наиболее ярких нападающих, с хорошим индивидуальным мастерством и умением вести борьбу, — объяснил «Известиям» знаменитый российский хоккеист, а теперь скаут «Чикаго» Андрей Николишин. — В то время Андрей очень выделялся в МХЛ, был одним из лидеров «СКА-1946». В дальнейшем «Блэкхокс» внимательно следил за ним — и когда он был на контракте в СКА, и когда его обменяли в «Сочи». Летом прошлого года Алтыбармакян ездил на просмотровый лагерь в «Чикаго», а в целом в период выступления Андрея в КХЛ клуб постоянно поддерживал с ним связь, рассылал ему рекомендации по подготовке, питанию и другим нюансам, которые игрок должен учитывать, если хочет поехать в НХЛ. Думаю, шанс заиграть в «Чикаго» уже в первый сезон есть всегда — не зря же клуб выбирал Андрея на драфте, а сейчас готов заключить с ним контракт. Там считают деньги, поэтому, если готовы их платить хоккеисту, значит, рассчитывают на него.

В дальнейшем, по словам Андрея Николишина, карьера будет зависеть от самого игрока и от того, насколько он соответствует требованиям клуба.

В это межсезонье Алтыбармакяну надо прибавить в физике и ментальности, поскольку в Северной Америке хоккей более интенсивный. Если он это сделает, ему будет легче перестроиться. Андрей Николишин