Панарин: Если урежут зарплаты на 40−60%, я тогда вообще зачем этим занимаюсь?
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился мыслями по поводу возможного сокращения зарплат
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился мыслями по поводу возможного сокращения зарплат
«Думают, с игроками обсуждают условия, с лигой. В РПЛ урезают на 40−60%? Ааа. Думаю, у нас поменьше будет. Если от 40% до 60%, я тогда вообще зачем этим занимаюсь? Тогда я, пожалуй, пропущу следующий год. У нас пока непонятно. Говорят, в районе 20−30%.
Да, я дышать в любом случае могу, не жалуюсь. Но у нас же ещё налог — я