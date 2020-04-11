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11:42 (мск), источник: ТАСС

Клубы НХЛ могут завершить сезон на нейтральных аренах без зрителей

ТАСС, 11 апреля. Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) рассматривает вариант продолжения сезона на нейтральных аренах без болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:33 MSK, 11.04
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Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. Изначально период самоизоляции игроков был введен до 27 марта, затем его продлили до 4 апреля. После этого руководство лиги рекомендовало не снимать карантин до 15 апреля.

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Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли отметил, что лига готовится к разным сценариям развития событий. «Нашей целью является подготовка к любому повороту в развитии ситуации. Мы хотим, чтобы лига была в состоянии быстро реагировать на любые перемены и двигаться дальше. Однако сейчас рано говорить, какой путь нам стоит выбрать», — сказал Дэйли.

Также он добавил, что одним из вариантов является проведение матчей на нейтральных аренах без зрителей. По информации заместителя комиссионера, 25 клубам будет тяжело открыть площадки из-за распоряжений местных властей, потому что во многих городах режим самоизоляции действует до конца апреля. НХЛ строго следует указаниям правительства относительно безопасности граждан.

«Я бы сказал, что это один из вариантов. Мы принимаем его во внимание и обсуждаем. Однако такая перспектива не является предпочтительной. Возможно, мы сможем открыть стадионы к 1 мая, давайте подождем», — подчеркнул функционер.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1,5 млн человек, зафиксировано свыше 90 тыс. смертельных исходов.

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