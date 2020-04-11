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16:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Жена Овечкина опубликовала трогательное семейное фото

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Супруга хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала в своем Instagram-аккаунте милое семейное фото с мужем и сыном.

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В конце февраля супруга хоккеиста рассказала, что ждет второго ребенка.

«Семья», — подписала свою публикацию Шубская.

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Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, в сезоне-2017/18 он завоевал с командой Кубок Стэнли.

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Как Овечкин фотографируется со звездами
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