Жена Овечкина опубликовала трогательное семейное фото
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Супруга хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала в своем
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Супруга хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала в своем
В конце февраля супруга хоккеиста рассказала, что ждет второго ребенка.
«Семья», — подписала свою публикацию Шубская.
Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, в сезоне-2017/18 он завоевал с командой Кубок Стэнли.