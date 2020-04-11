Жена Овечкина опубликовала трогательное семейное фото

В конце февраля супруга хоккеиста рассказала, что ждет второго ребенка .

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Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, в сезоне-2017/18 он завоевал с командой Кубок Стэнли.