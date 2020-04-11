Великий матч русского хоккеиста Жамнова. Он забил 5 голов за 35 минут, затмив самого Гретцки

Алексей Жамнов стал игроком «Виннипега» в 1992-м. За год до этого Владимир Юризнов обещал отпустить форварда в Северную Америку и свое слово сдержал. Алексей оказался в одной из самых русских команд Национальной хоккейной лиги и в первом же сезоне доказал, что «Джетс» в него поверили не зря. В 68 матчах он выбил 72 очка, а еще помог партнеру по тройке нападения Теему Селянне стать лучшим снайпером регулярного чемпионата — финн наколотил 76 шайб, разделив первое место с Александром Могильным из «Баффало».

«Алекс был не только центром нашего звена, который отдал мне кучу голевых передач, но и соседом по комнате на выездах», — вспоминал позже Селянне.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/-GJSXD0DsNI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В трех следующих сезонах в составе «Виннипега Жамнов также не опускался ниже планки «очко за матч», а еще провел игру, которая навсегда вошла в историю канадского клуба. Он стал вторым игроком франшизы, сумевшим оформить пента-трик — случилось это 1 апреля 1993 года в выездном матче против «Лос-Анджелеса».

Этой встрече предшествовала, казалось бы, не самая приятная для Алексея история. «Джетс» потерпели несколько поражений подряд, и их главный тренер реши разбить ударное сочетание Селянне — Жамнов — Ткачук. Россиян отправился в тройку к соотечественнику Игорю Королеву и канадцу Далласу Дрейку. Именно связка русских форвардов устроила концерт на льду калифорнийского «Форума», затмив великого Уэйна Гретцки, который тем вечером оформил дубль.

Первую шайбу Жамнов забросил в концовке первого периода, при счете 2:1 в пользу «Кингз» — сам затащил шайбу в зону соперника после передачи Королева, сделал скидку на Дрейка, а дождавшись «ответки», полез на пятак и разобрался с Келли Хруди.

На первой минуте второго периода Королев подкараулил ошибку шведского защитника Арто Бломстен и Жамнов оформил дубль.

Но основную часть своего концерта Алексей припас на третий период, в котором сначала увеличил преимущество «Виннипега», сделав счет 5:3. Сначала Дрейк и Королев отправили партнера в забег в чужую зону, тот заложил вираж и стрельнул с позиции защитника. Оказалось, Жамнов умеет забивать и так.

Хруди заменил Грант Фюр, а 10-й номер «Виннипега» почувствовал, что этим вечером у него получается практически все. На табло горели цифры 5:5, когда он ушел от защитника и решил проверить вратаря «Кингз» броском с очень острого угла. Номер не прошел, но шайба отскочила обратно к Жамнову и он оформил покер.

Наконец, через 5 с половиной минут, Алексей убежал «один в ноль» и забил самый красивый гол мегарезультативного матча — слегка издевательски обыграл Фюра, держа клюшку в одной руке. Просто гений!

Увы, в историю Жамнов попал, как единственный автор пента-трика в НХЛ, чья команда не смогла одержать победу — игра в Лос-Анджелесе закончилась со счетом 7:7. Но для российского нападающего первый день апреля 1995-го все равно остался одним из самых запоминающихся в карьере.