Форвард «Эдмонтона» Кейв скончался в больнице в возрасте 25 лет
Нападающий «Эдмонтона» Колби Кейв скончался в больнице, сообщает его супруга Эмили.
Нападающий «Эдмонтона» Колби Кейв скончался в больнице, сообщает его супруга Эмили.
Во вторник, 7 апреля, 25-летний канадец был введен в искусственную кому после кровоизлияния в мозг.
Кейв перенес операцию по извлечению коллоидной кисты. «Эдмонтон» сообщил, что она провоцировала давление на мозг.
В текущем сезоне Кейв провел 11 матчей в НХЛ и отметился одним голом.
Позже эту информацию подтвердили в «Эдмонтоне».
Напомним, что регулярный сезон НХЛ приостановлен