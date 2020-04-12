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12:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Игрок НХЛ Задоров посчитал недостоверной информацию из России о пандемии в США

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров в прямом эфире в Instagram рассказал о ситуации с пандемией коронавируса в США.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:38 MSK, 12.04
Источник: AP 2020

«В Америке не так все страшно, по крайней мере, в Колорадо, как показывают в России. Я посмотрел статистику, сейчас полмиллиона заразилось, из них 45 процентов — в Нью-Йорке», — заявил Задоров.

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Он посчитал, что власти ввели необходимые меры предосторожности, поэтому люди, хотя и выходят на улицу, не собираются компаниями жарить шашлыки.

Ранее Задоров рассказал, почему решил переехать в США. Он признался, что у него сохранилось желание жить в России, однако он посчитал, что его семье будет безопаснее в Штатах.

Задоров переехал в Северную Америку в 2012 году и начал выступать за канадский клуб «Лондон Найтс» из хоккейной лиги Онтарио.

В 2013 году россиянин перешел в клуб НХЛ «Баффало Сейбрс».

Хоккеистом «Эвеланш» защитник стал в 2015 году. В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.


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