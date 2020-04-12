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19:28 (мск), источник: ТАСС

Агент вратаря ЦСКА Сорокина сообщил, что хоккеист принял решение об отъезде в НХЛ

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Голкипер московского ЦСКА и сборной России Илья Сорокин принял решение об отъезде в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) по завершении действующего контракта с клубом. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Шуми Бабаев.

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Источник: РИА "Новости"

Контракт 24-летнего вратаря с ЦСКА рассчитан до 30 апреля. Сорокин был выбран «Нью-Йорк Айлендерс» в третьем раунде драфта 2014 года под общим 78-м номером. Ранее генеральный менеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло заявлял, что хочет видеть российского вратаря в команде в следующем сезоне.

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«Он пока принял такое решение уезжать [в НХЛ]. А дальше будет видно», — сказал Бабаев.

В сезоне-2019/20 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который не был доигран из-за пандемии коронавирусной инфекции, Сорокин провел в регулярном чемпионате 40 матчей, в которых одержал 26 побед в основное время, отражая в среднем 93,5% бросков и пропуская 1,5 шайбы за игру. В плей-офф на его счету четыре победы в четырех матчах (96,6% отраженных бросков при коэффициенте надежности 0,73). Сорокин является победителем Олимпийских игр 2018 года, также на его счету три бронзовые награды чемпионатов мира.

В «Айлендерс» играет российский голкипер Семен Варламов. В текущем сезоне НХЛ, который приостановлен на неопределенный срок, он провел 45 матчей, одержал 19 побед и отразил в среднем 91,4% бросков при коэффициенте надежности 2,62.

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