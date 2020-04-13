Athletic назвал Шипачева худшим из игроков НХЛ под 87-м номером

Источник: РИА "Новости"

Помимо Шипачева в список вошли россияне Ян Голубовский (худший среди игравших под 5-м номером), Александр Суглобов (9), Андрей Зюзин (20), Евгений Грачев (78), Алексей Яшин (79), Энвер Лисин (81) и Никита Никитин (86).

Шипачев выступал за «Вегас» в сезоне-2017/18, сыграл за клуб три игры, после чего был отправлен в фарм-клуб, но отказался за него выступать и был дисквалифицирован без сохранения зарплаты. В ноябре 2017 года клуб расторг контракт с россиянином, а сам Шипачев подписал соглашение о завершении карьеры в НХЛ.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--62118d4f2192e97e394d" data-vnd="62118d4f2192e97e394d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=62118d4f2192e97e394d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, 33-летний Шипачев отметился 65 очками (17 голов + 48 передач) за московское «Динамо» в 61 матче регулярного чемпионата, став лучшим бомбардиром сезона. В плей-офф «Динамо» обыграло в серии первого раунда со счетом 4−2 столичный «Спартак», Шипачев набрал 8 очков (4+4). В течение карьеры Шипачев также выступал за череповецкую «Северсталь», «Белгород» и СКА, с которым дважды стал обладателем Кубка Гагарина. В составе сборной России Шипачев стал победителем чемпионата мира — 2014 и Олимпийских игр — 2018.