Athletic назвал Шипачева худшим из игроков НХЛ под 87-м номером
ТАСС, 13 апреля. Бывший нападающий «Вегаса» Вадим Шипачев признан худшим среди игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), выступавших под 87-м номером, по версии The Athletic.
ТАСС, 13 апреля. Бывший нападающий «Вегаса» Вадим Шипачев признан худшим среди игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), выступавших под 87-м номером, по версии The Athletic.
Помимо Шипачева в список вошли россияне Ян Голубовский (худший среди игравших под 5-м номером), Александр Суглобов (9), Андрей Зюзин (20), Евгений Грачев (78), Алексей Яшин (79), Энвер Лисин (81) и Никита Никитин (86).
Шипачев выступал за «Вегас» в сезоне-2017/18, сыграл за клуб три игры, после чего был отправлен в
В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который был досрочно завершен