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15:22 (мск), источник: ТАСС

Athletic назвал Шипачева худшим из игроков НХЛ под 87-м номером

ТАСС, 13 апреля. Бывший нападающий «Вегаса» Вадим Шипачев признан худшим среди игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), выступавших под 87-м номером, по версии The Athletic.

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Источник: РИА "Новости"

Помимо Шипачева в список вошли россияне Ян Голубовский (худший среди игравших под 5-м номером), Александр Суглобов (9), Андрей Зюзин (20), Евгений Грачев (78), Алексей Яшин (79), Энвер Лисин (81) и Никита Никитин (86).

Шипачев выступал за «Вегас» в сезоне-2017/18, сыграл за клуб три игры, после чего был отправлен в фарм-клуб, но отказался за него выступать и был дисквалифицирован без сохранения зарплаты. В ноябре 2017 года клуб расторг контракт с россиянином, а сам Шипачев подписал соглашение о завершении карьеры в НХЛ.

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В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, 33-летний Шипачев отметился 65 очками (17 голов + 48 передач) за московское «Динамо» в 61 матче регулярного чемпионата, став лучшим бомбардиром сезона. В плей-офф «Динамо» обыграло в серии первого раунда со счетом 4−2 столичный «Спартак», Шипачев набрал 8 очков (4+4). В течение карьеры Шипачев также выступал за череповецкую «Северсталь», «Белгород» и СКА, с которым дважды стал обладателем Кубка Гагарина. В составе сборной России Шипачев стал победителем чемпионата мира — 2014 и Олимпийских игр — 2018.

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