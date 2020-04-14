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09:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Комиссионер: НХЛ рассматривает все варианты возобновления сезона

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Национальная хоккейная лига (НХЛ) рассматривает все возможные варианты возобновления сезона, в настоящее время определенности нет, поскольку трудно спрогнозировать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, заявил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

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Источник: AP 2020

Сезон НХЛ был прерван в марте из-за коронавируса примерно за три недели до окончания регулярного чемпионата. Период самоизоляции игроков ранее был продлен до 15 апреля.

«Сроки возвращения зависят от вещей, над которыми у нас нет абсолютно никакого контроля, потому что речь идет о всеобщем здоровье, — сказал Беттмэн, которого цитирует сайт НХЛ. — Мы не знаем, когда это сможет произойти, потому что пока нет даже понимания, когда люди смогут собираться вместе. И речь даже не о болельщиках на аренах, а о том, чтобы игроки собирались для тренировок. Но мы следим за ситуацией на ежедневной основе».

На вопрос о проведении матчей без зрителей или на нейтральных площадках Беттмэн заявил, что НХЛ должна быть готова ко всему.

«Мы рассматриваем все возможности и хотим быть к ним готовыми для любых обстоятельств, — сказал он. — Так что мы не исключили ничего и не приняли никаких решений. Но мы будем готовы к любому варианту, который будет иметь смысл в то время».

Во время загрузки произошла ошибка.

Беттмэн заявил, что НХЛ и профсоюз игроков (NHLPA) обсуждали, сколько хоккеистам потребуется времени для подготовки к возобновлению сезона. «Ребята пытаются поддерживать форму дома, но они уже в течение месяца не имели возможности выходить на лед, а для возвращения игровой формы им понадобится две-три недели, — сказал он. — Мы стремимся, чтобы все — не только игроки или члены НХЛ, но и все остальные оставались в безопасности. Но также мы хотим, чтобы хоккеисты не рисковали своим здоровьем, слишком рано возвращаясь на лед и играя не в оптимальной форме».

Комиссионер НХЛ также сказал, что телефонная беседа глав североамериканских спортивных лиг с президентом США Дональдом Трампом получилась конструктивной.

«Спорт может объединять людей и выполнять исцеляющую функцию. Но мы все согласились, что до определенного момента есть вещи более важные. Еще раз — приоритетом остаются всеобщее здоровье и хорошее самочувствие», — подчеркнул Беттмэн.

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