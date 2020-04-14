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12:07 (мск), источник: Sport24

Легендарный гол Каспарайтиса в ворота Гашека. Он вошел в историю, забив в овертайме 7-го матча плей-офф

И красиво прокатился по льду на животе.

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Защитник, который не особо любит подключаться к атакам. Защитник, который в прошлых 56 матчах плей-офф забросил всего одну шайбу. Защитник, который отличился всего 19 раз за 568 игр в Национальной хоккейной лиги. Верите ли вы, что парень с такими характеристиками способен забить в седьмом матче серии плей-офф?

Скорее всего, абсолютное большинство ответит «нет». А вот форвард Кевин Стивенс, выигравший к тому моменту пару Кубков Стэнли, в мае 2001 года поверил в Дарюса Каспрайтиса. Когда хоккеисты «Питтсбурга» вернулись в раздевалку после третьего периода решающей встречи с «Баффало» он собрал вокруг себя партнеров, среди которых был и россиянин, и толкнул мотивационную речь:

«Я сказал: кто-то должен будет забить решающий гол. Это может быть любой из вас. Это можешь быть и ты, Кас. Честно говоря, я сразу забыл, что произнес эти слова именно в его адрес. Я общался с целой группой игроков. Но такое ведь часто в плей-офф — забивают парни, от которых никто этого не ждет.

Я вернулся в команду 3 месяца назад и не видел, чтобы он забил хотя бы один гол на тренировке. Ни одного за 3 месяца! У него худший из возможных кистевых бросков. Он и Боб Бугнер — обладатели двух худших кистевых бросков в мировом хоккее.

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К тому моменту с «Пингвинз» в полуфинале Восточной кофнеренции уже случилось пару чудес. После пяти матчей они проигрывали со счетом 2−3, а за пару минут до конца шестой игры горели 1:2 — в этот момент случился бросок Алексея Ковалева, после которого шайбу из виду потеряли все, кроме Марио Лемье. В самом начале третьего периода седьмой встречи «Питтсбург» также оказался в роли догоняющего, на этот раз клуб из Пенсильвании спас чех Роберт Ланг. Но чтобы пойти дальше, команде нужно было еще одну чудо.

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Вероятность этого чуда снижала статистика. За 33 года существования «Питтсбурга» с клубом случалось всякое, только вот в овертаймах седьмых матчей плей-офф он не побеждал ни разу. К счастью для «Пингвинз» их 28-летнему российскому защитнику было совершенно плевать на эти цифры. На 14-й минуте четвертого периода Каспарайтис попер в зону «Баффало», получил передачу от того же Ланга и бросил с кистей. Попытка получилось не очень качественной, но и для великого чешского вратаря Доминика Гашека это был не самый удачный эпизод в карьере. Через несколько секунд Дарюс на животе катился по льду, а Доминатор с партнерами шагал в раздевалку.

«Я не могу поверить, что сделал это. Вероятно, завтра я буду смотреть телевизор, читать газеты и часто встречать свое имя», — в общении с журналистами Каспарайтис явно наслаждался своей минутой славы.

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Спустя 19 лет после того легендарного гола Sport24 позвонил Дарюсу и попросил поделиться воспоминаниями о культовой шайбе:

«Я тогда не думал, что этим броском смогу забить, но этот гол запомнился на всю мою жизнь. Это было важным событием для истории «Питтсбурга», первый гол команды в овертайме седьмого матча плей-офф. Просто так получилось, что в той ситуации решил бросить по воротам, и шайба залетела.

До сих пор меня поздравляют с этой шайбой! Отличные воспоминания. Я недавно был в Питтсбурге, там на стадионе висит картина с фотографией того гола. Этот гол считается одним из важнейших для клуба. Так что я вошел в историю на всю жизнь!

В следующем раунде «Пингвинз» без вариантов проиграют «Нью-Джерси», а Каспарайтис за долгие годы карьеры в НХЛ так и не доберется до Кубка Стэнли. Но свое имя в историю розыгрыша этот трофея он точно вписал.

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