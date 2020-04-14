Легендарный гол Каспарайтиса в ворота Гашека. Он вошел в историю, забив в овертайме 7-го матча плей-офф
И красиво прокатился по льду на животе.
И красиво прокатился по льду на животе.
Защитник, который не особо любит подключаться к атакам. Защитник, который в прошлых 56 матчах
Скорее всего, абсолютное большинство ответит «нет». А вот форвард Кевин Стивенс, выигравший к тому моменту пару Кубков Стэнли, в мае 2001 года поверил в Дарюса Каспрайтиса. Когда хоккеисты «Питтсбурга» вернулись в раздевалку после третьего периода решающей встречи с «Баффало» он собрал вокруг себя партнеров, среди которых был и россиянин, и толкнул мотивационную речь:
«Я сказал:
Я вернулся в команду 3 месяца назад и не видел, чтобы он забил хотя бы один гол на тренировке. Ни одного за 3 месяца! У него худший из возможных кистевых бросков. Он и Боб Бугнер — обладатели двух худших кистевых бросков в мировом хоккее.
К тому моменту с «Пингвинз» в полуфинале Восточной кофнеренции уже случилось пару чудес. После пяти матчей они проигрывали со счетом 2−3, а за пару минут до конца шестой игры горели 1:2 — в этот момент случился бросок Алексея Ковалева, после которого шайбу из виду потеряли все, кроме Марио Лемье. В самом начале третьего периода седьмой встречи «Питтсбург» также оказался в роли догоняющего, на этот раз клуб из Пенсильвании спас чех Роберт Ланг. Но чтобы пойти дальше, команде нужно было еще одну чудо.
Вероятность этого чуда снижала статистика. За 33 года существования «Питтсбурга» с клубом случалось всякое, только вот в овертаймах седьмых матчей
«Я не могу поверить, что сделал это. Вероятно, завтра я буду смотреть телевизор, читать газеты и часто встречать свое имя», — в общении с журналистами Каспарайтис явно наслаждался своей минутой славы.
Спустя 19 лет после того легендарного гола Sport24 позвонил Дарюсу и попросил поделиться воспоминаниями о культовой шайбе:
«Я тогда не думал, что этим броском смогу забить, но этот гол запомнился на всю мою жизнь. Это было важным событием для истории «Питтсбурга», первый гол команды в овертайме седьмого матча
До сих пор меня поздравляют с этой шайбой! Отличные воспоминания. Я недавно был в Питтсбурге, там на стадионе висит картина с фотографией того гола. Этот гол считается одним из важнейших для клуба. Так что я вошел в историю на всю жизнь!
В следующем раунде «Пингвинз» без вариантов проиграют «Нью-Джерси», а Каспарайтис за долгие годы карьеры в НХЛ так и не доберется до Кубка Стэнли. Но свое имя в историю розыгрыша этот трофея он точно вписал.