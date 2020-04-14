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16:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кейн выбрал идеального партнера по команде. Им стал Панарин

Нападающий «Чикаго» Патрик Кейн ответил на вопрос, кого бы из хоккеистов он хотел бы видеть своим партнером при выходе 2 на 1.

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Источник: Спорт-Экспресс

Кэйн выбрал форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина, с которым они вместе выступали за «Блэкхокс», сообщает в Twitter журналист Чарли Румелиотис.

— Наверное, рядом с ним я получал наибольшее наслаждение от хоккея, — признался Кэйн.

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