Кейн выбрал идеального партнера по команде. Им стал Панарин

Кейн выбрал идеального партнера по команде. Им стал Панарин

Нападающий «Чикаго» Патрик Кейн ответил на вопрос, кого бы из хоккеистов он хотел бы видеть своим партнером при выходе 2 на 1.