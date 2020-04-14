Кейн выбрал идеального партнера по команде. Им стал Панарин
Нападающий «Чикаго» Патрик Кейн ответил на вопрос, кого бы из хоккеистов он хотел бы видеть своим партнером при выходе 2 на 1.
Нападающий «Чикаго» Патрик Кейн ответил на вопрос, кого бы из хоккеистов он хотел бы видеть своим партнером при выходе 2 на 1.
Кэйн выбрал форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина, с которым они вместе выступали за «Блэкхокс», сообщает в Twitter журналист Чарли Румелиотис.
— Наверное, рядом с ним я получал наибольшее наслаждение от хоккея, — признался Кэйн.