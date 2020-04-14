НХЛ продлила период самоизоляции до 30 апреля
ТАСС, 14 апреля. Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) рекомендовало не отменять режим самоизоляции до 30 апреля. Об этом сообщает
ТАСС, 14 апреля. Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) рекомендовало не отменять режим самоизоляции до 30 апреля. Об этом сообщает
Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта на неопределенный срок
«После консультаций с экспертами в области медицины, а также представителями профсоюза игроков (NHLPA) НХЛ приняла решение продлить период самоизоляции для игроков, тренеров и персонала лиги до 30 апреля включительно», — говорится в заявлении.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. К настоящему времени новым коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли.