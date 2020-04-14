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18:28 (мск), источник: ТАСС

НХЛ продлила период самоизоляции до 30 апреля

ТАСС, 14 апреля. Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) рекомендовало не отменять режим самоизоляции до 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:01 MSK, 14.04
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Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. Изначально период самоизоляции игроков был введен до 27 марта, затем его продлили до 4 апреля, а впоследствии — до 15 апреля.

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«После консультаций с экспертами в области медицины, а также представителями профсоюза игроков (NHLPA) НХЛ приняла решение продлить период самоизоляции для игроков, тренеров и персонала лиги до 30 апреля включительно», — говорится в заявлении.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. К настоящему времени новым коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли.

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