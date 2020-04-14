НХЛ продлила период самоизоляции до 30 апреля

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Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. Изначально период самоизоляции игроков был введен до 27 марта, затем его продлили до 4 апреля, а впоследствии — до 15 апреля.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4af28833d00634c2ed4b" data-vnd="4af28833d00634c2ed4b" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4af28833d00634c2ed4b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«После консультаций с экспертами в области медицины, а также представителями профсоюза игроков (NHLPA) НХЛ приняла решение продлить период самоизоляции для игроков, тренеров и персонала лиги до 30 апреля включительно», — говорится в заявлении.