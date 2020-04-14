Член Зала хоккейной славы завершил курс химиотерапии
Член Зала хоккейной славы Дэйл Хаверчук прошел курс химиотерапии.
Член Зала хоккейной славы Дэйл Хаверчук прошел курс химиотерапии.
Об этом сообщил его сын Эрик в Twitter.
«Мы надеемся, что это конец долгого пути, но он готов ко всему. Спасибо всем, кто проявил участие», — написал Эрик Хаверчук.
Дэйл Хаверчук выступал за «Виннипег Джетс», «Баффало Сэйбрз», «Сент-Луиз Блюз» и «Филадельфию Флайерз». Он принял участие в 1188 играх регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которых набрал 1409 (518+891) очков. В 2001 году он был введен в Зал славы.