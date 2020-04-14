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21:18 (мск), источник: Газета.Ру

Член Зала хоккейной славы завершил курс химиотерапии

Член Зала хоккейной славы Дэйл Хаверчук прошел курс химиотерапии.

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Источник: AP 2020

Об этом сообщил его сын Эрик в Twitter.

«Мы надеемся, что это конец долгого пути, но он готов ко всему. Спасибо всем, кто проявил участие», — написал Эрик Хаверчук.

Дэйл Хаверчук выступал за «Виннипег Джетс», «Баффало Сэйбрз», «Сент-Луиз Блюз» и «Филадельфию Флайерз». Он принял участие в 1188 играх регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которых набрал 1409 (518+891) очков. В 2001 году он был введен в Зал славы.

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