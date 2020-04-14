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21:56 (мск), источник: Газета.Ру

Двукратный обладатель Кубка Стэнли завершил карьеру

Канадский форвард Крис Верстиг принял решение завершить спортивную карьеру, сообщается на официальном сайте Профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA).

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Источник: AP 2020

Нападающий выступал за «Чикаго Блэкхоукс», «Торонто Мэйпл Лифс», «Филадельфию Флайерз», «Флориду Пантерз», «Каролину Харрикейнз» и «Лос-Анджелес Кингз». Он принял участие в 643 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 358 (149+209) очков. В составе «ястребов» он дважды становился обладателем Кубка Стэнли.

В сезоне-2018/19 Верстиг выступал за клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард».

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