Двукратный обладатель Кубка Стэнли завершил карьеру

Нападающий выступал за «Чикаго Блэкхоукс», «Торонто Мэйпл Лифс», «Филадельфию Флайерз», «Флориду Пантерз», «Каролину Харрикейнз» и «Лос-Анджелес Кингз». Он принял участие в 643 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 358 (149+209) очков. В составе «ястребов» он дважды становился обладателем Кубка Стэнли.