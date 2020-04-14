Двукратный обладатель Кубка Стэнли завершил карьеру
Канадский форвард Крис Верстиг принял решение завершить спортивную карьеру, сообщается на официальном сайте Профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA).
Канадский форвард Крис Верстиг принял решение завершить спортивную карьеру, сообщается на официальном сайте Профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA).
Нападающий выступал за «Чикаго Блэкхоукс», «Торонто Мэйпл Лифс», «Филадельфию Флайерз», «Флориду Пантерз», «Каролину Харрикейнз» и «Лос-Анджелес Кингз». Он принял участие в 643 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 358 (149+209) очков. В составе «ястребов» он дважды становился обладателем Кубка Стэнли.
В сезоне-2018/19 Верстиг выступал за клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард».