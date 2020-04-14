Русскоязычная версия сайта НХЛ представит фильм об Овечкине 17 апреля

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Трейлер к фильму уже опубликован на сайте лиги, полная версия будет представлена 17 апреля.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--3d5ac446a5ae1f7b274c" data-vnd="3d5ac446a5ae1f7b274c" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=3d5ac446a5ae1f7b274c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, в 2018 году он с командой впервые выиграл Кубок Стэнли. Российский нападающий восемь раз завоевывал приз «Морис Ришар Трофи», вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. За карьеру россиянин трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, а также трижды завоевал приз «Тед Линдсей Эворд» (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз — «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата).

В нынешнем сезоне НХЛ, который приостановлен из-за пандемии коронавируса, Овечкин делил первое место в списке лучших снайперов с чехом Давидом Пастрняком из «Бостона», на счету обоих по 48 шайб. Всего на счету россиянина 67 (48 шайб + 19 передач) очков в 68 матчах. За карьеру в НХЛ Овечкин забросил в регулярных чемпионатах 706 шайб, что является восьмым показателем в истории лиги. Лидирует в этом списке канадец Уэйн Гретцки, в активе которого 894 гола.

В составе сборной России Овечкин провел 106 матчей, в которых набрал 79 (45 + 34) очков.