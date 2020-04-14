Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
17Драки с милицией и вырванные кресла. Кадры самого безумного дерби «Спартак» — ЦСКА
35Как коронавирус изменил хоккей. Главные фото матча «Спартак» — «Динамо», на который запретили приходить болельщикам
22:38 (мск), источник: ТАСС

Русскоязычная версия сайта НХЛ представит фильм об Овечкине 17 апреля

ТАСС, 14 апреля. Русскоязычная версия сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выпустит фильм о российском форварде «Вашингтона» Александре Овечкине. Об этом сообщается на русскоязычной версии сайта лиги.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Трейлер к фильму уже опубликован на сайте лиги, полная версия будет представлена 17 апреля.

Во время загрузки произошла ошибка.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, в 2018 году он с командой впервые выиграл Кубок Стэнли. Российский нападающий восемь раз завоевывал приз «Морис Ришар Трофи», вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. За карьеру россиянин трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, а также трижды завоевал приз «Тед Линдсей Эворд» (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз — «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата).

В нынешнем сезоне НХЛ, который приостановлен из-за пандемии коронавируса, Овечкин делил первое место в списке лучших снайперов с чехом Давидом Пастрняком из «Бостона», на счету обоих по 48 шайб. Всего на счету россиянина 67 (48 шайб + 19 передач) очков в 68 матчах. За карьеру в НХЛ Овечкин забросил в регулярных чемпионатах 706 шайб, что является восьмым показателем в истории лиги. Лидирует в этом списке канадец Уэйн Гретцки, в активе которого 894 гола.

В составе сборной России Овечкин провел 106 матчей, в которых набрал 79 (45 + 34) очков.

Вместе с национальной командой он трижды выиграл чемпионат мира (2008, 2012, 2014), а также еще дважды стал серебряным призером (2010, 2015) и четыре раза завоевал бронзовые награды мировых первенств (2005, 2007, 2016, 2019).

Читайте также
Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Руководители не смогли найти деньги на зарплаты и полезли в карман налогоплательщиков
"Странное ощущение от этого письма. Опубликовано оно было в день смеха"
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 14 апреля
Шевченко вспомнил про гол в великом матче Россия — Украина
Тренер Хабиба объяснил нежелание проводить бой с Фергюсоном
В «Зените» прокомментировали уход Дзюбы и трансфер Ругани
Спортсменки РФ улетели на курорт при пандемии и не хотят обратно
В футболе стало на один чемпионат меньше
Двукратный обладатель Кубка Стэнли завершил карьеру
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь