Игроки «Оттавы» выздоровели от коронавируса

Источник: AP 2020

Ранее сообщалось, что заболели несколько игроков «Сенаторов», а также комментатор и один из сотрудников клуба.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 14 на 15 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 1 991 275 человек. Умерших — 125 951, выздоровевших — 476 074.