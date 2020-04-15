Игроки «Оттавы» выздоровели от коронавируса
Генеральный менеджер «Оттавы» Пьер Дорион подтвердил, что все игроки клуба выздоровели от коронавируса.
Генеральный менеджер «Оттавы» Пьер Дорион подтвердил, что все игроки клуба выздоровели от коронавируса.
Ранее сообщалось, что заболели несколько игроков «Сенаторов», а также комментатор и один из сотрудников клуба.
Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены
По данным Роспотребнадзора на день 14 апреля, в России зарегистрированы 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксированы 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.