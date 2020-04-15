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09:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Игроки «Оттавы» выздоровели от коронавируса

Генеральный менеджер «Оттавы» Пьер Дорион подтвердил, что все игроки клуба выздоровели от коронавируса.

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Источник: AP 2020

Ранее сообщалось, что заболели несколько игроков «Сенаторов», а также комментатор и один из сотрудников клуба.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 14 на 15 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 1 991 275 человек. Умерших — 125 951, выздоровевших — 476 074.

По данным Роспотребнадзора на день 14 апреля, в России зарегистрированы 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксированы 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.

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