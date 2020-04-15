Однажды команду Малкина обвиняли в сдаче матча. Русский форвард отомстил за это, выбив 6 очков в 2 матчах
История из 2008-го, когда «Оттава» быстро пожалела о словах своего тренера.
История из 2008-го, когда «Оттава» быстро пожалела о словах своего тренера.
На финише регулярного чемпионата НХЛ-2007/2008 сложилась необычная ситуация. «Питтсбург» закрывал гладкую часть сезона матчем с «Филадельфией» и имел все шансы начать
В итоге матч «Питтсбурга» и «Филадельфии» получился очень странным. «Пенс» бросили по воротам соперника всего 20 раз, не забили ни одного гола и проиграли со счетом 0:2. При этом, участие в игре не принял Сидни Кросби. В такой ситуации избежать разговоров о том, что «Пингвинз» сдали эту встречу, было невозможно.
В итоге, роль обвинителя на себя взял главный тренер «Оттавы» Брайан Мюррей, который не стал прятаться за формулировками:
«Я знаю, в чем дело, — «Питтсбург» преднамеренно проиграл в последнем матче «Филадельфии», чтобы выйти на нас. Это было очевидно с первого вбрасывания! Их можно понять, поскольку «Пингвинам» не нравится силовой стиль «Филли».
Наезд выглядел жестковато, но «Пингвинз» отреагировали на него максимально спокойно и корректно.
«Мюррей имеет за спиной более тысячи матчей в НХЛ в качестве тренера и отлично знает, как мотивировать свою команду. Это — один из таких способов», — ответил оппоненту генеральный менеджер «Питтсбурга» Рэй Широ.
Но это в медиапространстве «Питтсбург» был сдержан — на льду «Оттава» очень быстро пожалела, что попыталась уличить соперника в нечистой игре. В первых двух матчах «Пенс» отгрузили в ворота «Сенаторз» 9 шайб, а главной звездой этих игр стал Малкин, набравший 6 баллов.
В стартовой игре Джино забросил шайбу, отдал пару голевых передач и обеспечил своей команде победу со счетом 4:0. А еще неумышленно подбил российского защитника канадского клуба Антона Волченкова, попав ему шайбой в лицо. К счастью обошлось без серьезных повреждений.
«- Несколько слов о неприятном для российских болельщиков эпизоде, когда после вашего броска шайба угодила в лицо Антона Волченкова.
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— Все это печально. И я пока не знаю, что с ним произошло. А вы случайно не знаете? __
— Первый диагноз — рассечение лица.
— Кости не повреждены?
— Нет, пока диагноз утешительный. Я только что спрашивал у
— Все понял, главное — что кости целы. А вообще я бросал по воротам, и это был чисто игровой эпизод.
— Видели, куда попала ему шайба?
— Когда он бросался под шайбу, понял, что она летит ему в лицо. Желаю Антону скорейшего выздоровления!" («Спорт-Экпресс»).
Спустя пару дней Малкин оформил ассистентский
«В тот момент, когда Малыч бросал, я задел конек нападающего, потерял равновесие и начал двигаться вперед. У противника два серьезных звена, от которых болит голова. Их команда заметно усилилась».
«Питтсбург» раздавил «Оттаву» 4:0, следом отдал всего один матч «Рейнджерс» и столько же — «Филадельфии», с которой ничего не смог поделать на финише регулярки. Остановить команду Малкина смог только «Детройт» с великолепными Зетербергом, Хоссой и Дацюком. Кажется, в последнем матче чемпионата «Пингвинз» все сделали правильно.