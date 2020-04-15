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12:03 (мск), источник: Sport24

Однажды команду Малкина обвиняли в сдаче матча. Русский форвард отомстил за это, выбив 6 очков в 2 матчах

История из 2008-го, когда «Оттава» быстро пожалела о словах своего тренера.

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На финише регулярного чемпионата НХЛ-2007/2008 сложилась необычная ситуация. «Питтсбург» закрывал гладкую часть сезона матчем с «Филадельфией» и имел все шансы начать плей-офф также противостоянием с «Флайерз». Для этого лучшей команде Восточной конференции достаточно было выиграть «пенсильванское дерби». В противном случае «Филадельфия» отправлялась в пару к «Вашингтону», а «Пингвинз» попадали на «Оттаву». Огня ситуации добавлял тот факт, что «Сенаторз» вынуждены были начинать без травмированных лидеров Даниэля Альфредссона и Майка Фишера — то есть, именно они выглядели для Евгения Малкина и компании более предпочтительным вариантом.

В итоге матч «Питтсбурга» и «Филадельфии» получился очень странным. «Пенс» бросили по воротам соперника всего 20 раз, не забили ни одного гола и проиграли со счетом 0:2. При этом, участие в игре не принял Сидни Кросби. В такой ситуации избежать разговоров о том, что «Пингвинз» сдали эту встречу, было невозможно.

В итоге, роль обвинителя на себя взял главный тренер «Оттавы» Брайан Мюррей, который не стал прятаться за формулировками:

«Я знаю, в чем дело, — «Питтсбург» преднамеренно проиграл в последнем матче «Филадельфии», чтобы выйти на нас. Это было очевидно с первого вбрасывания! Их можно понять, поскольку «Пингвинам» не нравится силовой стиль «Филли».

Наезд выглядел жестковато, но «Пингвинз» отреагировали на него максимально спокойно и корректно.

«Мюррей имеет за спиной более тысячи матчей в НХЛ в качестве тренера и отлично знает, как мотивировать свою команду. Это — один из таких способов», — ответил оппоненту генеральный менеджер «Питтсбурга» Рэй Широ.

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Но это в медиапространстве «Питтсбург» был сдержан — на льду «Оттава» очень быстро пожалела, что попыталась уличить соперника в нечистой игре. В первых двух матчах «Пенс» отгрузили в ворота «Сенаторз» 9 шайб, а главной звездой этих игр стал Малкин, набравший 6 баллов.

В стартовой игре Джино забросил шайбу, отдал пару голевых передач и обеспечил своей команде победу со счетом 4:0. А еще неумышленно подбил российского защитника канадского клуба Антона Волченкова, попав ему шайбой в лицо. К счастью обошлось без серьезных повреждений.

«- Несколько слов о неприятном для российских болельщиков эпизоде, когда после вашего броска шайба угодила в лицо Антона Волченкова.
__
— Все это печально. И я пока не знаю, что с ним произошло. А вы случайно не знаете? __

— Первый диагноз — рассечение лица.

— Кости не повреждены?

— Нет, пока диагноз утешительный. Я только что спрашивал у пресс-атташе «Оттавы», нет ли сотрясения, но он развел руками: мол, новой информации пока нет, диагноз прежний.

— Все понял, главное — что кости целы. А вообще я бросал по воротам, и это был чисто игровой эпизод.

— Видели, куда попала ему шайба?

— Когда он бросался под шайбу, понял, что она летит ему в лицо. Желаю Антону скорейшего выздоровления!" («Спорт-Экпресс»).

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Спустя пару дней Малкин оформил ассистентский хет-трик, «Питтсбург» выиграл 5−3 и, по сути, снял все вопросы о победителе этой серии. После игры тот же Волченков признался — голова у него болит не от броска Малкина, а от игры «Пингвинз»:

«В тот момент, когда Малыч бросал, я задел конек нападающего, потерял равновесие и начал двигаться вперед. У противника два серьезных звена, от которых болит голова. Их команда заметно усилилась».

«Питтсбург» раздавил «Оттаву» 4:0, следом отдал всего один матч «Рейнджерс» и столько же — «Филадельфии», с которой ничего не смог поделать на финише регулярки. Остановить команду Малкина смог только «Детройт» с великолепными Зетербергом, Хоссой и Дацюком. Кажется, в последнем матче чемпионата «Пингвинз» все сделали правильно.

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