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00:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Ковальчук: Пока не знаю, вернусь ли играть в Россию. Я в хорошей форме

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук поделился мнением о возможном возвращении в Россию и рассказал, что надеется на возобновление прерванного из-за коронавируса сезона НХЛ.

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Источник: Reuters

«Хочу ли доиграть карьеру в России? Посмотрим, вернусь ли в Россию, пока не знаю. Если перестану волноваться перед играми, это будет звоночком. А пока я в хорошей форме.

Надеюсь, продолжение сезона в НХЛ будет. Мы в подвешенном состоянии. До 30 апреля на самоизоляции. Сегодня вроде Трамп встречается со всеми представителями спортивных лиг. Думаю, со зрителями точно не разрешат играть. А какой хоккей без зрителей? Это бизнес, посмотрим, что решится. Дворцы стоят, люди теряют деньги», — сказал Ковальчук в эфире передачи Николая Хабибулина на YouTube.

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26 марта© Ньюстюб
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