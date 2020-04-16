Ковальчук: Пока не знаю, вернусь ли играть в Россию. Я в хорошей форме

«Хочу ли доиграть карьеру в России? Посмотрим, вернусь ли в Россию, пока не знаю. Если перестану волноваться перед играми, это будет звоночком. А пока я в хорошей форме.



Надеюсь, продолжение сезона в НХЛ будет. Мы в подвешенном состоянии. До 30 апреля на самоизоляции. Сегодня вроде Трамп встречается со всеми представителями спортивных лиг. Думаю, со зрителями точно не разрешат играть. А какой хоккей без зрителей? Это бизнес, посмотрим, что решится. Дворцы стоят, люди теряют деньги», — сказал Ковальчук в эфире передачи Николая Хабибулина на YouTube.