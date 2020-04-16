СМИ: Овечкин и Гретцки проведут матч в хоккейном симуляторе NHL 20

Проведение игры запланировано в следующую среду. Сообщается, что инициатором матча является Гретцки, который увидел в Instagram, как Овечкин играет в хоккейный симулятор с сыном. После этого канадец выступил с идеей о проведении матча против Овечкина в NHL 20. Сезон-2019/20 НХЛ прерван на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.
Гретцки 59 лет, он выступал за «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Сент-Луис» и «Нью-Йорк Рейнджерс» и является четырехкратным победителем Кубка Стэнли, двукратным обладателем «Конн Смайт Трофи» (приз самому ценному игроку плей-офф), пятикратным обладателем приза «Тед Линдсей Эворд» (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ). Также форвард является рекордсменом по количеству шайб, заброшенных в регулярных сезонах НХЛ (894).
В сезоне-2019/20 34-летний Овечкин делит первое место в списке лучших снайперов с чехом Давидом Пастрняком из «Бостона», на счету обоих по 48 шайб. Всего на счету россиянина 67 (48 шайб + 19 передач) очков в 68 матчах. За карьеру в НХЛ Овечкин забросил в регулярных чемпионатах 706 шайб, что является восьмым показателем в истории лиги. В 2018 году Овечкин вместе с «Вашингтоном» стал обладателем Кубка Стэнли.