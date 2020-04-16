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19:16 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Овечкин и Гретцки проведут матч в хоккейном симуляторе NHL 20

ТАСС, 16 апреля. Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин и завершивший игровую карьеру канадский форвард Уэйн Гретцки сыграют друг против друга в хоккейном симуляторе NHL 20. Об этом сообщает издание Washington Post.

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Источник: AP 2020

Проведение игры запланировано в следующую среду. Сообщается, что инициатором матча является Гретцки, который увидел в Instagram, как Овечкин играет в хоккейный симулятор с сыном. После этого канадец выступил с идеей о проведении матча против Овечкина в NHL 20. Сезон-2019/20 НХЛ прерван на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Гретцки 59 лет, он выступал за «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Сент-Луис» и «Нью-Йорк Рейнджерс» и является четырехкратным победителем Кубка Стэнли, двукратным обладателем «Конн Смайт Трофи» (приз самому ценному игроку плей-офф), пятикратным обладателем приза «Тед Линдсей Эворд» (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ). Также форвард является рекордсменом по количеству шайб, заброшенных в регулярных сезонах НХЛ (894).

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Как Овечкин фотографируется со звездами

В сезоне-2019/20 34-летний Овечкин делит первое место в списке лучших снайперов с чехом Давидом Пастрняком из «Бостона», на счету обоих по 48 шайб. Всего на счету россиянина 67 (48 шайб + 19 передач) очков в 68 матчах. За карьеру в НХЛ Овечкин забросил в регулярных чемпионатах 706 шайб, что является восьмым показателем в истории лиги. В 2018 году Овечкин вместе с «Вашингтоном» стал обладателем Кубка Стэнли.

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8 апреля© Ньюстюб
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