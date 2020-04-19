Вратарь клуба НХЛ поможет в сборе средств для пострадавших от пандемии

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Чемпион мира и Олимпийских игр в составе сборной Швеции, голкипер клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист присоединился к глобальной кампании по сбору средств для пострадавших от коронавируса, выставив на аукцион хоккейную маску, в которой он играл в НХЛ в сезоне-2010/11, сообщается на сайте аукциона.