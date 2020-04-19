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09:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вратарь клуба НХЛ поможет в сборе средств для пострадавших от пандемии

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Чемпион мира и Олимпийских игр в составе сборной Швеции, голкипер клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист присоединился к глобальной кампании по сбору средств для пострадавших от коронавируса, выставив на аукцион хоккейную маску, в которой он играл в НХЛ в сезоне-2010/11, сообщается на сайте аукциона.

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Источник: Reuters

Кампанию запустил бизнесмен и совладелец клуба НБА «Филадельфия Севенти Сиксерс» Майкл Рубин, а ее окончательной целью является сбор 100 миллионов долларов, которые будут направлены в различные благотворительные организации, помогающие пострадавшим от коронавируса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Начальная стоимость маски Лундквиста составляла 2,5 тысячи долларов, но после 24 ставок ее цена возросла до 10,5 тысячи.

Ранее к кампании присоединились множество звезд спорта, кино, музыки, шоу-бизнеса. Так, актеры Леонардо ДиКаприо и Кевин Харт выставили на аукцион роли в своих будущих фильмах, певец Джастин Бибер пообещал исполнить серенаду, а бывшая звезда MLB (Главная лига бейсбола) Алекс Родригес — провести персональную бейсбольную тренировку.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 2,1 миллиона случаев заражения, более 146 тысяч человек скончались.

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