Вратарь клуба НХЛ поможет в сборе средств для пострадавших от пандемии

Кампанию запустил бизнесмен и совладелец клуба НБА «Филадельфия Севенти Сиксерс» Майкл Рубин, а ее окончательной целью является сбор 100 миллионов долларов, которые будут направлены в различные благотворительные организации, помогающие пострадавшим от коронавируса.
Начальная стоимость маски Лундквиста составляла 2,5 тысячи долларов, но после 24 ставок ее цена возросла до 10,5 тысячи.
Ранее к кампании присоединились множество звезд спорта, кино, музыки, шоу-бизнеса. Так, актеры Леонардо ДиКаприо и Кевин Харт выставили на аукцион роли в своих будущих фильмах, певец Джастин Бибер пообещал исполнить серенаду, а бывшая звезда MLB (Главная лига бейсбола) Алекс Родригес — провести персональную бейсбольную тренировку.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 2,1 миллиона случаев заражения, более 146 тысяч человек скончались.