Тротц: В некотором смысле противостояние Овечкина и Кросби спасло НХЛ

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Тротц с 2014 по 2018 год возглавлял «Вашингтон», под его руководством клуб впервые в истории выиграл Кубок Стэнли.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9c6f46ffdbde3c63e1df" data-vnd="9c6f46ffdbde3c63e1df" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9c6f46ffdbde3c63e1df" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Было много вопросов, сможет ли Овечкин выиграть Кубок Стэнли. Ключевым моментом стал его личностный рост. Необходимо было уделить немного больше внимания вещам, которые не имеют отношения к таланту. Благодаря этому он стал отличным капитаном», — сказал Тротц.

Тротц заметил, что Овечкин вышел на новый уровень в тот момент, когда начал оценивать свои успехи, абстрагировавшись от желания выиграть Кубок Стэнли. «Он пришел к осознанию того, что его имя останется в истории благодаря успехам, это его вдохновляло. И затем он завоевал Кубок Стэнли», — отметил Тротц.

Также Тротц прокомментировал влияние противостояния Овечкина и Кросби на НХЛ: «В некотором смысле их противостояние спасло НХЛ».