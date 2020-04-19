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11:23 (мск), источник: ТАСС

Тротц: В некотором смысле противостояние Овечкина и Кросби спасло НХЛ

ТАСС, 19 апреля. Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц считает, что в некотором смысле противостояние российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина и канадского нападающего «Питтсбурга» Сидни Кросби спасло Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Комментарий Тротца приводит журналист телеканала ESPN Грег Вышински в своем Twitter.

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Тротц с 2014 по 2018 год возглавлял «Вашингтон», под его руководством клуб впервые в истории выиграл Кубок Стэнли.

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«Было много вопросов, сможет ли Овечкин выиграть Кубок Стэнли. Ключевым моментом стал его личностный рост. Необходимо было уделить немного больше внимания вещам, которые не имеют отношения к таланту. Благодаря этому он стал отличным капитаном», — сказал Тротц.

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Тротц заметил, что Овечкин вышел на новый уровень в тот момент, когда начал оценивать свои успехи, абстрагировавшись от желания выиграть Кубок Стэнли. «Он пришел к осознанию того, что его имя останется в истории благодаря успехам, это его вдохновляло. И затем он завоевал Кубок Стэнли», — отметил Тротц.

Также Тротц прокомментировал влияние противостояния Овечкина и Кросби на НХЛ: «В некотором смысле их противостояние спасло НХЛ».

В сезоне-2019/20 34-летний Овечкин делит первое место в списке лучших снайперов с чехом Давидом Пастрняком из «Бостона», на счету обоих по 48 шайб. Всего на счету россиянина 67 (48 шайб + 19 передач) очков в 68 матчах. За карьеру в НХЛ Овечкин забросил в регулярных чемпионатах 706 шайб, что является восьмым показателем в истории лиги. В 2018 году Овечкин вместе с «Вашингтоном» стал обладателем Кубка Стэнли.

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