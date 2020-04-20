Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
22ЦСКА — «Зенит»: матч, который отменил коронавирус
27Лучшие спортивные фото 2020 года
09:24 (мск), источник: ТАСС

Гретцки: Овечкин приложит максимум усилий, чтобы побить рекорд по числу шайб в НХЛ

ТАСС, 20 апреля. Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Уэйн Гретцки считает, что российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин приложит все усилия для того, чтобы побить его рекорд по числу заброшенных шайб в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Комментарий Гретцки приводит агентство Associated Press.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

«Возможно, однажды он захочет вернуться домой и выступать в Континентальной хоккейной лиге, где он может играть на высоком уровне, — сказал Гретцки. — Мы не можем этого знать. Это будет его решение. Но я думаю, что ему нравится в “Вашингтоне” и в НХЛ, мне кажется, он сделает все, чтобы побить рекорд».

Во время загрузки произошла ошибка.

В нынешнем сезоне НХЛ, который приостановлен из-за пандемии коронавируса, Овечкин делит первое место в списке лучших снайперов с чехом Давидом Пастрняком из «Бостона», в активе обоих по 48 шайб. Всего на счету 34-летнего россиянина 67 (48 шайб + 19 передач) очков в 68 матчах. За карьеру в НХЛ Овечкин забросил в регулярных чемпионатах 706 шайб, что является восьмым показателем в истории лиги. Лидирует в этом списке Гретцки, в активе которого 894 гола.

Вместе со сборной России Овечкин провел 106 матчей, в которых набрал 79 (45 + 34) очков. Вместе с национальной командой он трижды выиграл чемпионат мира (2008, 2012, 2014), еще дважды стал серебряным призером (2010, 2015) и четыре раза завоевал бронзовые награды мировых первенств (2005, 2007, 2016, 2019).

Гретцки 59 лет, он выступал за «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Сент-Луис» и «Нью-Йорк Рейнджерс» и является четырехкратным победителем Кубка Стэнли, двукратным обладателем «Конн Смайт Трофи» (приз самому ценному игроку плей-офф), пятикратным обладателем приза «Тед Линдсей Эворд» (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ).

Читайте также
Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Мама сказала: даже если все вымрут, вы поедете"
Канадский фигурист рассказал о дружбе с Медведевой и оскорблениях со стороны ее фанатов
Составлен список лучших вратарей мира
СМИ: Игрок сборной Англии согласовал с МЮ детали контракта
Игрок «Андерлехта» пропал в ОАЭ во время пандемии коронавируса
Обмены, подписания, сделки. Восемь cамых неактивных клубов КХЛ
Агент раскрыл гонорар Хабиба за бой с МакГрегором
Скончался двукратный чемпион Испании в составе «Реала»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь