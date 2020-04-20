Гретцки: Овечкин приложит максимум усилий, чтобы побить рекорд по числу шайб в НХЛ

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«Возможно, однажды он захочет вернуться домой и выступать в Континентальной хоккейной лиге, где он может играть на высоком уровне, — сказал Гретцки. — Мы не можем этого знать. Это будет его решение. Но я думаю, что ему нравится в “Вашингтоне” и в НХЛ, мне кажется, он сделает все, чтобы побить рекорд».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a05acceed0314fb46c0f" data-vnd="a05acceed0314fb46c0f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a05acceed0314fb46c0f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В нынешнем сезоне НХЛ, который приостановлен из-за пандемии коронавируса, Овечкин делит первое место в списке лучших снайперов с чехом Давидом Пастрняком из «Бостона», в активе обоих по 48 шайб. Всего на счету 34-летнего россиянина 67 (48 шайб + 19 передач) очков в 68 матчах. За карьеру в НХЛ Овечкин забросил в регулярных чемпионатах 706 шайб, что является восьмым показателем в истории лиги. Лидирует в этом списке Гретцки, в активе которого 894 гола.

Вместе со сборной России Овечкин провел 106 матчей, в которых набрал 79 (45 + 34) очков. Вместе с национальной командой он трижды выиграл чемпионат мира (2008, 2012, 2014), еще дважды стал серебряным призером (2010, 2015) и четыре раза завоевал бронзовые награды мировых первенств (2005, 2007, 2016, 2019).