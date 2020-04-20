Гретцки: Овечкин приложит максимум усилий, чтобы побить рекорд по числу шайб в НХЛ

«Возможно, однажды он захочет вернуться домой и выступать в Континентальной хоккейной лиге, где он может играть на высоком уровне, — сказал Гретцки. — Мы не можем этого знать. Это будет его решение. Но я думаю, что ему нравится в “Вашингтоне” и в НХЛ, мне кажется, он сделает все, чтобы побить рекорд».
В нынешнем сезоне НХЛ, который приостановлен из-за пандемии коронавируса, Овечкин делит первое место в списке лучших снайперов с чехом Давидом Пастрняком из «Бостона», в активе обоих по 48 шайб. Всего на счету 34-летнего россиянина 67 (48 шайб + 19 передач) очков в 68 матчах. За карьеру в НХЛ Овечкин забросил в регулярных чемпионатах 706 шайб, что является восьмым показателем в истории лиги. Лидирует в этом списке Гретцки, в активе которого 894 гола.
Вместе со сборной России Овечкин провел 106 матчей, в которых набрал 79 (45 + 34) очков. Вместе с национальной командой он трижды выиграл чемпионат мира (2008, 2012, 2014), еще дважды стал серебряным призером (2010, 2015) и четыре раза завоевал бронзовые награды мировых первенств (2005, 2007, 2016, 2019).
Гретцки 59 лет, он выступал за «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Сент-Луис» и «Нью-Йорк Рейнджерс» и является четырехкратным победителем Кубка Стэнли, двукратным обладателем «Конн Смайт Трофи» (приз самому ценному игроку плей-офф), пятикратным обладателем приза «Тед Линдсей Эворд» (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ).