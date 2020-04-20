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18:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Григоренко подписал контракт с «Коламбусом»

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко вернется в НХЛ.

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Источник: Спорт-Экспресс

Игрок подписал контракт на год с «Коламбусом», сообщает в Twitter агент игрока Дэн Мильштейн.

В минувшем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 41 (19+22) очко при показателе полезности «плюс 16». В четырех матчах плей-офф на его счету 2 (1+1) результативных балла.

Григоренко был задрафтован под общим 12-м номером «Баффало» в 2012 году. В НХЛ он выступал также за «Колорадо» и всего набрал в лиге 64 (22+42) очка в 217 встречах.

Григоренко — олимпийский чемпион 2018 года, обладатель Кубка Гагарина 2019 года в составе ЦСКА.

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