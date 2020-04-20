Григоренко подписал контракт с «Коламбусом»
Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко вернется в НХЛ.
Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко вернется в НХЛ.
Игрок подписал контракт на год с «Коламбусом», сообщает в Twitter агент игрока Дэн Мильштейн.
В минувшем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 41 (19+22) очко при показателе полезности «плюс 16». В четырех матчах
Григоренко был задрафтован под общим 12-м номером «Баффало» в 2012 году. В НХЛ он выступал также за «Колорадо» и всего набрал в лиге 64 (22+42) очка в 217 встречах.
Григоренко — олимпийский чемпион 2018 года, обладатель Кубка Гагарина 2019 года в составе ЦСКА.