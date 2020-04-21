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09:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Когда Александр побьет мой рекорд, это будет великий день для хоккея». Интервью Овечкина и Гретцки

Главное из разговора двух великих хоккеистов.

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НХЛ организовала совместное интервью Александра Овечкина и Уэйна Гретцки и сегодня опубликовала полную версию разговора. «СЭ» приводит самые интересные цитаты из разговора с участием двух великих хоккеистов.

Овечкин и Гретцки о первой личной встрече

— Я всегда мечтал встретиться с этим великим человеком, — сказал Овечкин. —  Это было просто невероятно. У меня тряслись руки, когда я узнал, что мы сможем вместе. При встрече я начал расспрашивать его обо всем, что хотел бы узнать еще в детстве. Я был просто шокирован тем, какие Уэйн и его семья прекрасные люди.

— Он волновался и задавал мне вопросы о том, как быть хорошим капитаном, — отметил Гретцки. — Советовался, что он должен сделать для того, чтобы выиграть Кубок Стэнли для своей команды. На тот момент он думал только о победе. И я знал, что однажды он сделает это.

Гретцки о снайперском рекорде

— Такие игроки, как я и Кросби — это гордость для Канады. Овечкин является героем для России. Он принимает участие в чемпионатах мира и Олимпиадах, играет за национальную сборную. Когда я побил снайперский рекорд НХЛ, мой отец сказал мне, что и его когда-нибудь побьют. Я считаю, что у Александра есть все шансы сделать это. Он играет в отличной команде, выкладывается абсолютно в каждом матче. Когда он побьет рекорд — это будет великий день для хоккея. После этого мы поменяемся клюшками (смеется). По-моему, отличный обмен.

Да, Овечкин немного застрял на отметке в 699 голов, но далеко не всем удавалось подняться на эту вершину. Просто расслабься, не думай об этом — не заметишь, как будешь забивать уже 800-й гол.

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Овечкин о клюшках

— Я коллекционирую клюшки. У меня есть около двухсот. Когда я попросил Уэйна дать мне его клюшку — он ответил, что даст мне ее, когда я выиграю Кубок Стэнли. И, наконец, я получил клюшку (смеется). Это был для меня настоящий подарок на Рождество. Я был счастлив, как ребенок. Но если бы играл такой клюшкой, какими играли раньше, вряд ли смог бы забить 700 голов. Они совершенно другие. Думаю, играть ими было сложнее.

Гретцки и Овечкин о лучшем моменте в карьере

—  Это момент, когда я впервые поднял Кубок Стэнли, — отметил Гретцки. — И, думаю, что наши ответы с Алексом будут идентичны. Мы оба проделали большую работу перед тем, как выиграть этот трофей. А если ты капитан — это событие становится еще более особенным.

Овечкин согласился с Уэйном.

—  Согласен. Победа в Кубке Стэнли — самый особенный момент в моей карьере, — сказал Овечкин. Скоро финальную игру буду транслировать по телевизору. Даже не знаю, как я отреагирую. Возможно, буду плакать. Я никогда не забуду момент, когда я передал Кубок Бэкстрему. Это было невероятно.

Овечкин назвал хоккеистов, между которыми мечтал бы сидеть в раздевалке

— Первый — Сергей Федоров, — сказал Овечкин. — А второй, наверное, вы (смеется). Но если вас нельзя называть, тогда пусть вторым будет Марио Лемье.

Гретцки об Овечкине в большинстве

— Пять лет назад многие спрашивали меня, следует ли ставить Овечкина в большинство на две минуты. Я ответил — без сомнений. Его нужно ставить на каждое полное большинство. Как-то я сказал своему сыну: «Удивительно. Все знают, что и как будет делать Овечкин на льду, но ему все равно удается забить по 60 голов за сезон.

Овечкин о будущем в хоккее

— У меня есть еще год контракта после этого сезона. Слава богу, я здоров и чувствую себя прекрасно. Я все еще обожаю хоккей. Буду продолжать играть до тех пор, пока во мне есть страсть к игре. Но я ни в коем случае не хочу быть хоккеистом в команде, который просто катается для виду и занимает чье-то место.

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