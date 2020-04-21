Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопрос о завершении своей карьеры

«У меня есть ещё год контракта после этого сезона. Слава богу, я здоров и чувствую себя прекрасно. Я всё ещё обожаю хоккей. Буду продолжать играть до тех пор, пока во мне есть страсть к игре. Но я ни в коем случае не хочу быть хоккеистом в команде, который просто катается для виду и занимает чьё-то место», — сказал Александр в эфире видеоконференции НХЛ с Уэйном Гретцки.