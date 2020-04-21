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09:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопрос о завершении своей карьеры

34-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, когда он планирует завершить игровую карьеру, подчеркнув важный критерий, влияющий на принятие решения.

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«У меня есть ещё год контракта после этого сезона. Слава богу, я здоров и чувствую себя прекрасно. Я всё ещё обожаю хоккей. Буду продолжать играть до тех пор, пока во мне есть страсть к игре. Но я ни в коем случае не хочу быть хоккеистом в команде, который просто катается для виду и занимает чьё-то место», — сказал Александр в эфире видеоконференции НХЛ с Уэйном Гретцки.

В текущем сезоне Александр принял участие в 68 матчах за «Вашингтон Кэпиталз», набрав 67 (48+19) очков при показателе полезности «-12».

Всего за карьеру он провёл 1152 встречи, в которых забросил 706 шайб и отдал 572 результативные передачи (1278 очков), заработав коэффициент полезности «+82».

В 2007 году Александр подписал 13-летний контракт с «Вашингтоном» на общую сумму в $ 124 млн. Действующее соглашение закончится летом 2021 года. К этому времени Александру будет 35 лет.

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